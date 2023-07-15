自由廣場》學生放暑假的水域安全

◎ 林政武

日前拜讀貴報「河海危險性應列入課綱」一文，心有戚戚焉，筆者小時住濱海漁村，彼時沒有電腦、手機等3C產品，每到暑假，同學呼朋引伴到海邊戲水是家常便飯，連不會游泳的我也僅拿著一塊保麗龍浮板，就跟著下海玩水，一個大浪打來，手中的保麗龍浮板鬆手，我整個人沒入浪中，彷彿看見死神向我招手，幸好離岸不遠，眼尖的同學一把將我拉起，救了我的小命，從此我患了恐水症，不管是大海、河溪或湖泊，我都選擇遠觀而不敢親近。

每年放暑假前，學校總是三令五申交代暑假不要到河邊海邊玩水，但小孩子就像脫韁野馬，玩水同時滿足了刺激跟消暑這兩項需求，卻不懂河海的危險，這時學校就要發揮教育功能，近年的水域安全宣導行之有年，透過講座、影片及班會的宣導與討論，讓學生了解道在游泳池之外的海邊、河流戲水的危險性，救溺五招「叫叫伸拋划」學生都能琅琅上口，並清楚知道整個救溺流程，同時在放暑假之前，學校會發放水域安全通知單，上頭註記台灣危險河流並提醒家長暑假期間不要讓小孩到危險水域戲水，綜合以上所言，學校教育在水域安全這一塊，以筆者是學校老師的觀點來看，已經做得相當充足了。

請繼續往下閱讀...

許多學生沒有參加暑輔，家長也沒有心力去安排孩子的暑假行程，兩個月是很長的時間，許多學生開學回到學校，不管是課業表現、常規、學習專注力都明顯退步，這個現象我們通常會把他比喻成「滑坡現象」，教育不能只靠學校，家長也應該負起應有的責任。

（作者是國中教師）

編按

「叫叫伸拋划」是指1叫：大聲呼救。2叫：呼叫119（消防局）、118（海巡署)、110（警察局）、112（急難救助）。3伸：利用延伸物（竹竿、樹枝等物搭救）。4拋：拋送漂浮物（球、繩、瓶等）。

5划：利用大型浮具划過去（船、浮木、救生圈、救生浮標等）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法