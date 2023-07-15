自由廣場》馬英九堅持要統戰監軍來台

◎ 王濬

「馬英九文教基金會」邀請中國五校三十七師生來台進行九天八夜交流，卻一再對政府放話稱「蔡政府若不准就是不想要兩岸交流」；又在移民署等聯審會議宣布核准之後，突襲追加北京大學港澳台辦主任、副主任等三人隨團，遭教育部駁回就批評政府「抗中抹紅」，不禁質疑馬辦所謂「單純推動兩岸交流」的動機，甚至是馬念茲在茲的所謂「歷史地位」。

政府依法否決三名隨團人士，馬辦稱「無法接受」，卻對自己以「臨時追加」申請「敏感人士」一節隻字不提。邀請中生訪台，尚可說是「兩岸青年交流」，但為何特地邀請北大港澳辦正副主任來台？這和「青年交流」究竟有何關係？馬辦若真想推動單純學生交流、讓中國學生「體會台灣民主與自由氣氛」甚至「暢所欲言」，更不應該邀這三個擺明是隨團「監軍」的校方政治高幹來台，馬辦此舉令人懷疑，到底有沒有顧慮到中生的感受，及其人身安全；更其所謂「希望兩岸關係能雨過天晴」到底是真心，還是假意？

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馬英九身為前任國家元首，且有前總統府副秘書長蕭旭岑坐鎮，相信不會對這種名為「學生交流」卻又偷夾帶「黨政監軍」的情況陌生才對。否則，也不會在中國學生申請通過後，才想用「事後追加」方式矇混夾帶。五校三十七人來台案，明明已獲蔡政府批准了，馬辦卻事後堅持補充申請、對「學生交流」毫無助益的中國校方政治幹部來台，令人疑惑他推動這場「交流」的真實動機，又是為什麼而因惱羞成怒？

馬英九與藍白陣營政治攻擊「民進黨反對兩岸交流」時，卻忽略民進黨反對的是「建立在特定政治條件下」或是「由中共主導並明顯帶有統戰目的」為包裝的「假兩岸交流」，這也是大多數台灣人不能接受的。「兩岸交流」從來不存在問題，但這絕不該是讓中共的政治意圖和統戰業績能夠趁機侵入的破口。

馬前總統為求中國頒發「兩岸和平使者」的「歷史地位」，不惜置常理與智商於不顧，甚至也不在乎原本可能單純的兩岸學生交流淪為中共監視控制下的又一場「統戰樣板」，而又繼續試圖透過吵鬧方式來換來自己想要的東西，完全就是一副「政治巨嬰」的嘴臉，絲毫不像是曾經擔任過國家元首的人。

（作者是政治及文字工作者）

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