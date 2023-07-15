自由廣場》鐵捲門下降，誰呆站下方？

◎ 陳冠廷

近日美國著名雜誌《外交政策》(Foreign Policy)刊出一篇文章，名為《保持中立是神話，各國將不得不在美國和中國之間做出選擇》，我們在看一篇政治性投書時，最重要的往往不是內容，而是要問誰發的？為何而發？這篇投書的真正含義也在於此。

如果把作者拿掉只看內容，第一直覺會認為是共和黨傾向的發言。但這篇作者「新美國安全中心」(CNAS)其實是拜登政府重要的亞太事務諮詢智庫，共同創辦人之一就是專責亞太事務的坎貝爾助卿。所以投書意思很明顯，官方不便講、不符外交詞儀的大實話，讓親近智庫發表，各國政治工作者一看就明白了。

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當然，台灣自然不可能逃掉這個攸關未來幾十年國運的選擇。所以這篇投書我認為有個人特別該看，就是柯文哲主席。前陣子他訪美時，還很自豪跟美國人說要如何與中國對話合作、民主化改變中國，那麼美國人如何回應？這篇投書就是答案。沒有什麼強國等距、親美友中，要友中就沒有親美、要親美就沒有友中，到底要選哪一邊？

如今國際情勢被形容為「新冷戰」，冷戰的標誌就是鐵幕，鐵幕就像一道緩緩下降的鐵捲門，要不是趕快出去就是進來，結果有人卻說「我不要，我就是要站在鐵捲門下面。」那豈不是等著被夾成兩半嗎？更糟的是，他現在要拉著全台灣一起呆站在下面，難道等鐵捲門碰到頭那刻才痛得哇哇叫嗎？

我們小時候都有被大人教過，不要站在鐵捲門下面，筆者小時候就有不聽勸而被夾到腳的慘痛教訓，仍然記憶猶新，相信許多人跟我一樣，更何況這道鐵捲門攸關整個國家的未來？眼看鐵捲門又要降下，我們不要再經歷一次這種痛苦了，好不好？

（作者是國會助理）

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