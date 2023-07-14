自由廣場》反詐應限制再犯者開立帳戶

◎ 鄭善印

最近三年台灣很多人接到詐騙電話，根據警政署統計，近五年詐欺罪案件增加，自一○九年起躍居各類罪案之冠。法務統計，近三年詐欺罪從六萬兩千件增至十三萬件，超越酒駕及毒品罪，為犯罪之首。

有鑑於此，行政院訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，結合內政部、國家通訊傳播委員會、金融監督管理委員會及法務部等機關成立「打詐國家隊」。

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以「識詐（教育宣導面）、堵詐（電信網路面）、阻詐（贓款流向面）及懲詐（偵查打擊面）」四大面向訂定行動策略，建立國內「防詐騙、毀工具、擋金流、清集團」之終極目標，成效尚未如預期。

根據劍青檢改會成員統計，十五年來，販賣或惡意提供或輕率交出帳戶、提款卡者約廿萬人，其中四分之一是再犯。故反詐重點之一在於「如何防堵這五萬人重新申請帳戶」，或「如何防堵近五年有幫助詐欺罪之人頭再申請帳戶」。因為，詐騙之所以得逞或無法追源頭，關鍵在於人頭帳戶。

金管會管人頭帳戶，但金管會一再以「打詐」與「普惠金融」要兼顧為由，消極應對。該會認為，即使是被列為警示帳戶的人，若要開限制性的「薪轉戶」還是可以，若對銀行監理過嚴，會導致銀行不讓特定人開戶，反而不利普惠金融發展。

話雖如此，但針對再犯者，銀行至少要設下限定，例如限制三年內不得開立新帳戶、限制其帳戶總數、限制其帳戶存匯額度，或限制帳戶功能，或對人頭帳戶比率特多的金融機構進行檢討或究責，等半年後再觀察詐欺案是否減少，或普匯金融是否受到影響。而對這種有案底的人頭帳戶實施總歸戶，對金管會也是容易的事。

警察機關也應善用「給予機會型的釣魚偵查」，並寬列其「破獲收購人頭帳戶案件」之績效，半年下來，可能會有效。

（作者是開南大學法律學系教授）

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