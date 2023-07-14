自由廣場》嗆建交之口腔洩憤

◎ 陳昶日

不知何時開始，「嗆建交」成為挖苦台灣外交處境的洩憤式語彙。

台灣與美國、日本等國的實質關係正日趨緊密，堪稱「史上最佳」，酸葡萄者無法反駁，只能乾罵「幹嘛不建交？」，以示洩憤。美國在台協會台北辦事處擴建座談會中，少數反對者也如此亂喊「那就建交啊！」，要求美國先跟台灣建交，才可以承租閒置空地以擴建其館舍。

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「嗆建交」是忽略客觀局勢的極端二元論，只以兩國有無正式邦交作為判斷兩國關係好壞的唯一依據，然而，美中兩國有正式邦交又如何，兩國關係有好嗎？近年，美國眾議院議長訪台、眾議院軍事委員會主席率跨黨派眾議員訪台、副總統賴清德以總統特使身份赴東京弔唁安倍晉三，這些在反對派眼中都不算重大突破，只因沒有邦交，他們刻意忽視邦交關係有無兩端存在很大中間灰色地帶，而忽略各種空前創意的實質突破。

去脈絡化「嗆建交」最大謬誤在於倒果為因，若非中共全球圍堵打壓，若非蔣氏政權當年堅持「漢賊不兩立」的「一個中國」政策，台灣怎會面臨今天的外交困境？AIT擴建，居然被炒作成兩岸開戰時方便撤僑，這種謬論對「西貢時刻」當事人角色的越南官民而言，更不知是該笑還是該哭。

一九七五年四月越共軍隊攻陷西貢前，美國進行史上最大規模直升機撤運行動，疏散美國公民暨各國人員七千人。今年四月十五日，美國國務卿布林肯前往河內主持駐越南新大使館動土，佔地近萬坪預計耗資十二億美元，越南人展開雙臂歡迎至少帶來三億五千萬美元經濟產值的龐大建設工程，大家都在向前看，唯獨台灣還有「疑美論者」在往後看。

（作者從商，台北市民）

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