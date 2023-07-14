自由廣場》殲20換裝發動機的盲點

◎ 張延廷

中共空軍殲-20換裝「渦扇15」（WS-15）發動機，欲逐漸取代先前WS-10系列發動機，及俄羅斯製造的AL-31渦扇發動機，並完成第一次試飛，而這號稱第五代戰機的空中主力，究竟在共軍未來作戰體系擔任何種角色？

中共對於「渦扇15」發動機的具體細節始終保持高度保密，其使用後燃器約產生三萬六千磅推力，最終目標是要達到四萬磅的額定推力，但這僅是美國第五代戰機的起碼標準，想完全超越美國先進發動機的製程技術，還言之過早。

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「渦扇15」發動機比現有WS-10多約四千磅推力，為現役共機提供顯著性能提升，數據上殲-20的推力比F-22、F-35兩款美製第五代戰鬥機仍遜一籌。但對美國而言，殲-20已是當今最大空戰威脅之一。美國太平洋空軍司令表示，只要美國空權現代化繼續努力快速推進，他們並不擔心殲-20不斷增長的性能。美國空軍和海軍正努力通過各自獨立研發下一代空中優勢的計畫，以獲得第六代匿蹤戰鬥機，成為下一世代空戰主力。

中共對國際向來善用大外宣，尤其是軍用技術總會先形塑印象向對手施加心理壓力，中共儘管在生產匿蹤飛機和先進載人與無人駕駛飛機的能力取得進步，但在現代高性能發動機的研發實力，仍落後西方同級工程技術，這從最近C-919客機的營運受挫可見一斑。此外中共在運-20戰略運輸機的改良，雖成功整合新型自製高旁通比的「渦扇20」發動機，但此技術是否可共同運用在其他機種，仍屬未定。

配備一對WS-15發動機的殲-20戰機，是中共空軍和航空工業期待已久的進程。但在外界把專注力集中在發動機的自製率和效能比重之際，我國國防科研更須注意殲-20戰機的戰場角色如何定位，尤其中共已完成第三代「北斗」衛星定位系統架構，我國在完全獲得美國提供全新次世代版本的資料鏈路之前，必須充分獲得和美國共享及時戰場和防區圖像，以此防範中共新世代空權載具對台灣實施戰略突襲，才是當務之急。

（作者是前空軍中將副司令、清大榮譽講座教授）

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