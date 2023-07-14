自由廣場》假公平正義搞大選造勢

◎ 葉昱呈

七一六遊行當天，我隨著遊行隊伍緩緩前進，一面跟走在身旁的歐吉桑聊了起來。

歐吉桑：「二○一七年汐止水源路二段一一○巷坍方，就在目前黃國昌停車場土地的左後方，他當時還在個人臉書上說，連日大雨造成汐止水源路二段及東勢街山坡地崩塌，『可見山坡地水土保持的重要性』，但黃國昌怎會將土地出租供人經營停車場？難道忘記先前說過的話？」。

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我點點頭，接著說「該筆停車場土地，屬於保護區，也是環境敏感地區第二級範圍內的山坡地，依據《新北市都市計畫保護區農業區土地使用審查要點》第九點規定，山坡地之基地開發，應先擬具水土保持計畫，送請主管機關核定，否則即涉及違反都市計畫法及水土保持法規定」。

歐吉桑：「停車場鋪設不透水的水泥鋪面，會導致雨水無法滲入地表，不但增加地表逕流及排水系統的負荷，還會危害鄰近住家的居住安全，甚至造成山坡地崩塌，黃國昌難道不懂？」。

我嘆了一口氣說：「這次七一六遊行訴求公平正義（包括司法改革及居住正義），但黃國昌自己的土地違法（違反都市計畫法及水土保持法規定），卻推說不知情，這樣還有資格高舉司法改革嗎？他的土地供人經營停車場，卻破壞水土保持，危及居住安全，還適合高喊居住正義嗎？」

歐吉桑：「嗯，我越想越不對，這次七一六遊行，沒看到提出明確的改革方向，還未見解決問題的策略，倒像是為總統選舉造勢而辦的一場活動，我決定中途退出遊行隊伍」。

歐吉桑說完，我突然從夢中驚醒，啊，原來是一場「假公平正義之名，行選舉造勢之實」的遊行噩夢。

（作者是公務員）

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