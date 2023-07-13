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自由廣場》越南假茶 不踩雷

2023/07/13 05:30

◎ 池宗憲

越南茶冒充台灣高山茶又被查獲！喝茶的人心驚驚：花高價喝假茶？

如何防止越南茶混充台灣茶？農委會今年元月起規定茶產品原產地標示為台灣者，必須在完整包裝最小販售單位上，按照食品安全管理辦法標示，同時張貼溯源條碼產銷履歷或有機驗證標章其中的一項！如是食品安全規定為何不能把關？

現今越南假茶滿街跑公部門力有未逮！消費者如何才能自保？（本報資料照）

只要在茶葉銷售市場看看：就知道這項政策有規定卻未落實？加上不法者按照規定標示，若混入假茶很難查出！

製茶的秘密：以烏龍茶做輕發酵輕烘焙混在一起完全看不出來誰是誰？遇見整包全部是越南茶但外包裝寫的是大禹嶺高山茶！這還得靠「茶葉中多重元素檢驗方法」才能檢出真偽！

現今越南假茶滿街跑公部門力有未逮！消費者如何才能自保？我提供簡易有效方法：

聞茶乾：打開越南茶葉刺鼻濃香有假；台灣高山茶輕聞清香，深聞出現蔗糖香為真。

看顏色：台灣高山溫差大，茶葉厚採大開面（超過一心二葉會採到第四葉到第五葉）茶色深淺綠互見；越南茶海拔低茶葉薄採一心二葉，為彰顯清香茶色清綠不見深淺。

當然喝了才見真章！台灣高山茶茶湯鵝黃透亮，越南茶暗黃色度混！同一茶種產地土壤不同就有不可逆的色香味！

可泡幾泡茶？台灣高山茶六泡以上每泡的香甘醇生津持久；越南茶兩泡後香韻急轉直下。

喝茶雖主觀，卻有客觀標準，茶有市場行情，不合乎常規的價格必有詐！越南茶困擾市場，學會分辨真假茶不踩雷。

（作者是國際侍茶師學院創辦人）

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