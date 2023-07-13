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自由廣場》河海危險性應列入課綱

2023/07/13 05:30

◎ 徐正雄

桃園七名國中畢業生相約小烏來戲水，三人不幸溺斃，令人遺憾，但這種事幾乎每年發生。

台灣四面環海，只要淹死過人的地方就被禁止游泳，准許戲水的地方越來越少，人們對水域也越來越陌生，不知如何與它相處。譬如淡水沙崙，筆者游了十年，常一個人游到很遠處，多年沒事。前幾年，一群大學生手牽手穿衣褲下海戲水，在離岸不遠處竟一次溺死五人，隔年又淹死兩人，從此沙崙成為禁區，我只能望海興嘆。

沙崙離岸不遠處有一條海溝，和落差約五十公分，走到那裏會踩空，突然下沉半公尺，對游泳者沒影響，但對以為用走的很安全、又手牽手的大學生來說，就會驚慌失措，因而溺斃。

我國中時曾在八里海邊游泳，盡管水深只到腰際，一陣大浪打來，我跌倒、睜不開眼，在水裡亂竄掙扎，不斷喊救命，一位大人游過來告訴我：「你站直就好了，海水並不深」等我冷靜站好，果然一切危機解除。原來，讓我們差點淹死的，是對海的陌生和驚慌失措。

那些沒穿泳衣的大學生，除了踩空，肢體也被濕衣物所困，手腳不靈活，尤其牛仔褲，根本是水中殺手。但這些臨時起意下水的年輕人根本沒想那麼多。

海域的這些潛規則，臨到溪流則又不管用，很多人覺得一望無際的大海很危險，其實最可怕的是小溪流。

看似纖瘦平靜的溪流，底下因亂石而形成各種漩渦、陷阱，從上面根本看不出，很容易輕忽！儘管在海中游了十年，一見溪流我仍嚴陣以待。有次和一群朋友到溪流玩水，小溪流讓大家失去戒心，朋友站在未過膝的水中，退了一步，竟然整個人沉入水裡，落差之大令人震驚，我趕緊潛入水中頂住他的腳，讓掙扎的朋友可以冒出頭呼吸，但因這樣，我倆差點雙雙溺斃，其他朋友居然還以為我們在嬉戲而不知要伸手救援。

這些是我個人寶貴經驗，倘若求學時學校有教，或許我就能多一份警覺和應變能力，很多戛然而止的生命也能延續。

（作者是農夫）

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