自由廣場》無法被信任的柯文哲與民眾黨

◎ 林省吾

柯文哲於七月十日向媒體爆料，稱日前訪日時，自民黨幹事長告訴他「台灣沒有辦法參加CPTPP，不可能，台灣要死那個心」。柯文哲告訴媒體，這些話是他們在非正式的酒席上談到的。

新聞一見光，知日台灣人士們馬上有「違和感」，仔細看內容後更是替柯和民眾黨冷汗直流。

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第一個問題是，柯訪日時並未見到自民黨幹事長茂木敏充，柯文哲指的「自民黨幹事長」到底是誰？

很快就有了答案，柯文哲見到的其實是自民黨「參議院」幹事長世耕弘成。對日本政界一竅不通、把麻生太郎說成安倍派的柯文哲，察覺不出幕僚給的資訊有問題。民眾黨的隨團幕僚則是犯了張飛打岳飛錯誤。

用民眾黨自己來比喻，就是把「立法院黨團總召」邱臣遠說成「民眾黨秘書長」。民眾黨的正牌秘書長、外交官出身的周台竹，對有這樣的部下不知會不會感到很感冒？

第二，日本政治家有無可能在台灣加入CPTPP這個議題上講出「不可能，要死那個心」這種話？

根據七月十一日民眾黨出來澄清的內容，不難發現世耕弘成自民黨參議院幹事長說的，其實是好心提醒台灣加入CPTPP之前需要做的工作。柯文哲聽了，或許覺得超出他能力所及，所以自己做出「台灣不可能加入CPTPP」的結論。但其實這些前置作業，台灣都已在水面下推動。世耕幹事長向柯文哲提這件事，用意是希望柯文哲與民眾黨瞭解狀況，畢竟國會第三大黨也可以提供助力，幫台灣爭取加入CPTPP，誰知竟然「好心予雷唚」。

奇怪的是，民眾黨利用媒體收割「柯文哲爭取日本政要支持台灣加入CPTPP」（其實人家本來就是支持），卻又把CPTPP當作攻擊蔡政府的材料，令人懷疑柯文哲和民眾黨對CPTPP的立場是什麼？喔對，他們要的是服貿，不是CPTPP。

第三，日本政商界確實有談完正事後設酒席款待客人的習慣，在酒席上的確更有可能講真心話，前提是「雙方都不能說出去」。

針對此事，不論世耕弘成自民黨參議院幹事長或自民黨本身，基本上都不會做出正式回應，更不會提透露內容。

反觀柯文哲，把世耕幹事長沒說過的東西塞進人家的嘴巴，退一萬步，就算是真實內容也不能給第三者知道，更何況是爆料給媒體。柯文哲民眾黨出面澄清還原當時對話的聲明，其實又再犯了以上禁忌。同一顆地雷可以踩兩次，日本政治界對柯文哲已經是「謝謝、再聯絡」，柯文哲民眾黨不可能成為他們自己口中的「可被信任的政府」了。

綜觀柯文哲與民眾黨的舉止與政治判斷，可以發現，柯文哲在總統候選人的身分方面，已破壞各國的信任。柯若選上總統，各國恐怕會暫停與台灣交流，先退三步，觀察一陣再說。這時柯文哲即可光明正大接近中國，聲稱全世界只有中國為台灣著想，然後把台灣推向中國的深淵。

如果這才是柯文哲的真正目的，如果一切的失言與脫序都不是亞斯伯格，而是柯文哲刻意做出的行為，借用一句中國用語：這一切，細思極恐。

（作者是台灣獨立建國聯盟日本本部）

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