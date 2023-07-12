自由廣場》外役監制度鬆散、不透明是問題所在

◎ 魏思源

研究發現，如果讓一個長期被監視、嚴格管理的人忽然得到完全的自由，反而可能會導致其難以管理自己的生活而無法融入社會，結果只能走回犯罪的老路。外役監就是給予受刑人部分自由，使其習慣自我管理、做好回歸社會準備的地方。受刑人每個月可以有幾天與家人同住，經許可還能返家探視。

這兩天因為多年前一起殺警案中一位星二代易姓兇嫌，於去年初遴選至外役監獄，造成基層員警不滿，轟稱：學長白死！鴻海創辦人郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲等人則接連砲轟，就連副總統、民進黨總統參選人賴清德也批「沒辦法接受」，甚至有民眾提案要廢除，足以顯見目前相關制度在自主監外作業與戒護監外作業之間不透明、缺乏評核機制，易引發民眾恐慌與治安疑慮。

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但即令如此，筆者個人認為，外役監的存在還是有其必要，不僅是協助受刑人銜接將來出獄後的就業，盡快與社會接軌，對於表現良好的受刑人更是一種鼓勵，所以不應以部分環節出問題就廢除外役監制度，因為噎廢食的結果，恐怕會衍生更多後遺症。

如今外役監的問題在於，受刑人不善自我控制，無視法紀與外界觀感，且對治安有潛在危害，卻能符合受刑人自主監外作業遴選資格，參與無戒護管理之外出作業，以及近年來受刑人脫逃案例不斷出現；根據矯正署二○二二年八月廿三日的統計，近十年從外役監脫逃者總共有四十九人，其中四名是從機關內逃出，其餘四十五人都是趁返家探親時「逾期未歸」。

監所的管理是司法體系改革中最大的漏洞之一，對此，法務部應檢討逃獄刑責，使受刑人產生警惕和嚇阻效果，避免類似案件一再發生，而矯正署則應兼顧監禁矯治工作的社會防衛功能，維護外役監設立美意。政府如果可以從這裡著手，相信還是可以挽回民眾對於司法改革的信心。

（作者從事資訊業）

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