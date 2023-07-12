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自由廣場》這是我們要的總統？

2023/07/12 05:30

◎ 徐嘉欣

民眾黨總統參選人柯文哲，原先要在台北流行音樂中心舉辦演唱會募款，但因涉及政治活動（柯文哲在台北市長任內有規定，租借北流不能涉及政治活動），而被北市府拒絕。事後柯文哲竟說世態炎涼，還說這種事通常由「太監」解決掉，不會傳到「皇上」。此話一出，社會砲轟，連自家人也不留情。

柯文哲從政原本以「有話直說」「我行我素」而獲年輕人喜愛，他口無遮攔，喜歡罵人是狗，如今又把人比喻成太監，但被他指涉的奉公守法者，何錯之有？為什麼要被柯文哲羞辱？

柯文哲把別人都當凡夫，高高在上，不可一世，這次他用皇帝和太監做比喻，難道他若當上總統，就是在當皇帝？從他的言行，不難看出就是一個皇帝的作風，罵人不留情面，看看他市長任內有多達一百一十二位正副首長離職，其中有多少人是「士可殺而不可辱」的人。柯文哲若當上總統，這種情形繼續上演，國家這部機器還能正常運作嗎？他的失言風波罄竹難書，若再失言，上了國際新聞，丟臉丟到國外，台灣人怎麼辦？

每個人都有尊嚴，不是柯文哲才有，柯雖為「太監說」道歉，但說出去的話就像潑出去的水，覆水難收，傷害已造成，選民可睜大眼，難道這是我們要的總統？

（作者是文字工作者）

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