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自由廣場》（鏗鏘集）解構建構，國家之路

2023/07/12 05:30

◎ 李敏勇

中國國民黨的權力構造不同於民進黨由基層向上築造，形成類似金字塔型組織，而是中央的黨政軍特團身份加上地方勢力，形成上下平行堆疊的雙重權力矩陣。政治公職全面民選以後，蔣氏黨國權威不再。李登輝時代結束，經由選舉形成的權力構造更不具有穩定性。中央主宰地方的形勢不再強而有力，地方勢力的縣市首長無法完全排除黑金，議會首長幾乎失陷於所謂的「牛鬼蛇神」，為人垢病，已成定評。

朱立倫不經意的「牛鬼蛇神」說，反映了真實狀況。這本是指郭台銘與侯友宜競逐黨內提名失利的理由，但這股勢力卻是郭仍未放棄競逐大位的動力。柯文哲也笑納這股勢力，但不像郭的游刃有餘。牛鬼蛇神支撑國民黨的權力基礎，但表面道貌岸然的黨，三不五時也要岐視一番。既依賴又眨視之，朱立倫的摳洗就是例子，這是表裡不一的典型。原本，中國國民黨還算是一個政治招牌，現在幾乎已不算是了！

看到郭台銘一個一個十指緊扣，議長們交心了。或許，這也是委曲在黨國大帽子底下的出路。牛鬼蛇神講江湖道義，你兄我弟掏心，郭比柯更合口味。從連宋競逐開始裂解的中國國民黨，馬英九曾廻光返照一時。韓國瑜、侯友宜，象徵被寄望的「中國性」和「台灣性」不同勢力的爭奪，都不盡能克其功，再拾政權。歷史走到這裡，也算一個段落。紛紛亂亂中台灣終將開放政治新局，走向新時代。

台灣，是生活在台灣，不分先來後到、認同台灣為國家的人們的國家。一九四九年，從中國流亡到一九四五年接收、進佔地台灣的「外省人」，在中華人民共和國仍是中華民國在台灣「自由、民主」相對的「專制、極權」地，台灣才是安身、立命之國。

數百年前，唐山過台灣的早期移入者和原住民共同墾拓過台灣，戰後移入者和中華民國在中國亡於共產黨後的移入者，也都是現在仍叫做中華民國的台灣子民，應該在確立台灣國家條件的路程共同努力。

中國國民黨先去掉「中國」性，成為台灣的政黨，重建黨員的體質，共同擘劃台灣的國家願景。台灣的政黨為建構一個真實、更好的國家，爭取人民支持執政機會，生活在這個悲情之島也是美麗之島的人們才有真正的國家願景。這是中國國民黨再經一次總統敗選，才會覺悟，棄中國而台灣化，在地新生的轉機。

（作者是詩人）

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