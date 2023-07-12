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自由廣場》弄臣不須搞悲情

2023/07/12 05:30

◎ 張經偉

日本名導北野武在《超思考》中有云：「從前宮廷中有所謂的弄臣，弄臣可以說別人不該說的話，而且不會受罰，弄臣的工作就是披著搞笑防護罩開國王玩笑，或者嘲諷國王；國王是至高無上的權力…弄臣感覺就像一種權力平衡。」所言甚是，且舉一實例，漢武帝的弄臣東方朔：「雖詼笑，然時觀察顏色，直言切諫，上（漢武帝）常用之。」（《漢書·東方朔傳》）

當今台灣沒有君王，「多數民意」最接近君王。弄臣的權柄，於是交棒至藝人、網紅手中。以此而言，館長很明顯是一個大弄臣：他與藍綠白黃皆有往來，且其頻道充滿草根氣味的搞笑。要對藍綠白黃「詼笑而直言切諫」，館長多得是機會，可惜他選擇的是舉辦七一六大遊行，這只怕是把一手好牌打爛。

遊行抗議是何種情懷？要嘛悲、要嘛憤、要嘛悲憤，都是「笑」的相反，且明顯呈現一種「小蝦米對抗大鯨魚」的姿態（也因此，館、昌、柯、郭、侯等人的富有，成了此遊行的一大惹議之處）。館長手中的牌本來是鬼牌（Joker，即弄臣），他卻偏要把牌當作方塊三、紅心三在打。漢武帝一聲令下就能宮刑掉司馬遷，卻也招架不住東方朔的「笑諫」；正副總統、國會議員等民選官員受憲法制約，何須忌憚對他們打出鬼牌？試想：假如館、昌者流，今日不是舉辦遊行抗議，而是贊助拍攝勸世意味的搞笑短劇，即使不是人人都買單，但他們自身的富有，哪還會是爭議？

一個對照組是澤倫斯基：他是搞笑藝人出身、演出政治諷刺劇並因此選上總統，如今是為烏克蘭的當家救國者。澤倫斯基善用弄臣牌，於是其影響力遠勝在「橘色革命」等示威遊行中竭力悲憤的任何人。願吾人明察：想讓政府、社會…聽見自己的聲音，方法從來不是只有搖旗吶喊、怒吼哭喊。

（作者是清大歷史碩士、中學歷史教師）

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