自由廣場》疑點仍多的五億高中生案

◎ 蕭福松

台中市賴姓「五億高中生」墜樓命案台中地檢署上月偵結，賴姓高中生的同性夏姓配偶及夏父，被控殺人罪均獲不起訴。

此案雖偵結，但諸多疑點並未釐清，不僅死者母親無法接受，社會大眾也疑雲重重，連民間「黑令旗」都請出，可見冤情很深。檢察總長邢泰釗重視此案發展，指示台中高分檢重新審酌，確認過程是否完備。

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法律講求證據，台中地檢署以死者體內並未驗出利多卡因麻藥反應，認定夏姓父子未涉謀害，也詳述不起訴理由，法理上殆無疑義。可是為何仍難釋民眾群疑，最大關鍵在檢方並未釐清賴生為何會墜樓等諸多疑點。

犯罪一定有動機，輕生自殺也一定有原因。賴姓高中生才十八歲，剛考上大學，暑假打算和姑姑出國玩，也對心儀的女生有好感，美好人生才正要開始，他沒有理由輕生，尤其正值父喪之際。

賴生和夏男到戶政事務所登記結婚當天，正好是他父親出殯之日，這是何等重要事情，豈會放著父親入殮大事不管，跑去和「同性」對象登記結婚？何況是清晨七點仍在睡夢中就被拉出門，這當中豈會無「詭」？

再者，到戶政所登記結婚前，隨機找路人當證人，甚至找大樓清潔婦要給三千元當證人遭拒絕，這些都是啟人疑竇之處。同婚雖未必受到祝福，但結婚是終身大事，豈有隨便找路人充當證人之理？除非是兒戲，或根本就是在演戲。

賴夏二人完成結婚登記，名義上、法律上都已是夫妻關係，就算是同婚，也應是歡欣喜悅的，豈有婚後兩小時就墜樓死亡之理？

整起事件，從夏姓高中生睡夢中被叫醒拉出去登記結婚到墜樓死亡這段期間，到底發生什麼事？是否受到脅迫？沒有人知道。死得不明不白，難怪他母親痛心不甘，要聲請再議。

從物證上，當然難以認定賴生墜樓死亡和夏姓父子有直接關係，但到戶政所辦理結婚登記卻是事實，至於是兩情相悅的「真同婚」，或被逼無奈的「假結婚」，也就是賴生的死是因情、錢或其他原因，都應查明。

賴姓高中生墜樓死亡很大原因和他父親留給他的五億遺產有關，正所謂「匹夫無罪，懷璧其罪」，因而招來不幸，這正是社會大眾期待檢方徹底釐清之處。

（作者是大學教師）

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