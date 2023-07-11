自由廣場》可以對殺警案憤怒 但別偷換概念

◎ 宜和蓒

鴻海創辦人郭台銘在臉書提及警察遭台南明德外役監脫逃犯人殺害，讓人揪心，而案發未滿一年，涉及夜店殺警案的女星之子易寶宏竟被調到外役監，並氣憤點名法務部長蔡清祥，「你到底做了什麼？」

平心而論，郭董的憤怒，偷換了幾個概念，試圖引發全民批判政府。

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首先，去年八月發生的台南明德外役監逃犯殺警案讓人難過、悲憤，但不代表所有的外役監犯人都會殺警。

經典電影《刺激一九九五》中，負責監獄內圖書館的獄友布魯克斯，是一直受到大家尊敬的老人家，突然拿著刀架在獄友脖子上想要殺對方，大家認為布魯克斯瘋了，但同樣已經待在獄中很久的瑞德卻語重心長地說道，布魯克斯沒有發瘋，他只是被體制化。擔憂年老假釋後，無法走進社會，而布魯克斯也真在假釋後，選擇在安置的住所上吊自殺。正因為一個長期被監視、嚴格管理的人忽然得到完全的自由，反而可能會導致其難以管理自己的生活而無法融入社會，往往走回犯罪的老路。

「外役監」就是給予受刑人部分自由，使其習慣自我管理、做好回歸社會準備的地方。受刑人每個月可以有幾天與家人同住，經許可還能返家探視。不過，並非所有的受刑人都有機會到外役監，除了必須經過身心健康狀態的評估及獄中各項評量表現的考核以外，若曾犯脫逃罪、毒品危害防制條例、累犯、被撤銷假釋、另有保安處分待執行、犯性侵害犯罪防治法及犯家庭暴力罪者，則不得申請外役監。

二○一四年九月發生的夜店殺警案，台北市警察薛貞國在執勤外時間身著便服前往關切，卻遭到黑道份子持棍棒及刀械圍毆長達三分鐘，最後送醫不治，宣告殉職。但易寶宏的犯案兇殘程度跟去年割喉殺警的林信吾一樣嗎？

警察於下班時間處理夜店糾紛卻遭圍毆而死，案件離奇。引爆聚眾鬥毆的主嫌是曾威豪、劉芯彤，主嫌與所有的共犯都被判處傷害致人於死，分別處以有期徒刑數個月至數年，其中的易寶宏被判處八年有期徒刑。

正因為易寶宏的申請資格沒有牴觸外役監的相關規定，郭董應做的是提出易寶宏申請外役監是否存在人謀不臧的弊端，而非將殺警案的大帽子套在所有外役監犯人頭上。最後，每個受刑人都該為自己的過錯負責，法律就是依法審酌，給予他們改過自新的機會，外役監的設計也是如此。

（作者是國小老師、台南市民）

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