自由廣場》澳洲軍事發展的兩項戰略武器

◎ 姚中原

澳洲媒體「澳洲人報（The Australian）」六月廿五日報導，台灣外交部長吳釗燮呼籲澳洲政府在台北的澳洲辦事處設置軍事武官，以便與台灣國安機構聯繫；尤其在澳洲和台灣都面臨中國的戰爭威脅之際，此舉將有助於兩個民主國家一起合作，致力防止「最壞情境發生」。

目前我國與澳洲並無軍事交流，但隨著中共軍力在南太平洋地區擴張，威脅台海和平及印太區域安全的日益越深情勢下。台灣與澳洲未來如能互派「軍事武官」，分別駐守在對方的首都（坎培拉、台北市）作為軍事聯繫窗口，並藉此拓展雙方的安全合作，將能向國際傳達一個戰略訊號，即台澳兩國有共同維護區域安全的決心。

請繼續往下閱讀...

近年來澳洲關注台海局勢發展，在防範中共軍事擴張與南海主權議題上，澳洲與美國站在同一陣線，雙方為軍事同盟。目前美軍有二千五百名海軍陸戰隊員進駐在澳洲的達爾文（Darwin）。澳洲軍隊總人數雖然只有六萬多名兵力，卻是一支「小而精、小而巧、小而強」的精銳部隊。

澳洲明瞭中國是亞太安全的重要變數，且以武力統一台灣的野心愈來愈明顯，因此二○二一年三月與美、日、印組建「四方安全對話」（QUAD），九月與英、美成立「三方安全夥伴」（AUKUS），目的皆在與盟友合作，維護區域和平。為了展現遏制中共的實際行動，坎培拉政府決定未來十年投入二千七百億澳元（約五點五兆新台幣）強化防衛領域，並將軍事發展重點放在兩項戰略武器上，即無人機與核子潛艦。

今年二月澳洲自主研發的第一架無人機，在墨爾本「澳洲國際航空展」首次亮相。此「林鴞式」（Strix）無人軍機的特點，可以垂直起飛、垂直降落，也可轉換為傳統飛行模式，擁有傳統飛機優點與直升機所有優勢；飛行距離高達八百公里，可搭配澳洲軍隊現役的「剃刀」（Razor）精準導彈，未來能執行偵查、搜索、監測、空對地攻擊等任務。此澳洲國產的高酬載大型無人機預定二○二六年開始服役。

除了無人機之外，潛艦更是澳洲未來國防重點。「英國防務期刊（UK Defence Journal）」三月報導，由英美兩國設計的澳洲首艘核子動力攻擊潛艦（定名為SSN-AUKUS級）會先在英國建造，第二艘才開始在澳洲本土建造。爾後每三年建造一艘，估計至二○五○年，澳洲將可完成八艘潛艦，並成立核子動力潛艦部隊。而這支部隊未來將是保衛國家海岸線以及對抗中國的關鍵兵力。

正當澳洲防範中國威脅並重視台海和平穩定的此時，台灣應把握戰略機會，未來努力克服困難，促成台澳兩國的各項安全合作，包括情報交換、國防智庫合作、網路作戰、人道救援等議題；尤其「潛艦」與「無人機」兩項戰略武器，也是當前台灣「國防自主」重點發展項目，因此台澳實有軍事交流的極大空間。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法