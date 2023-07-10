自由廣場》書展中的烏克蘭魂

◎ 顧秀賢

今年剛落幕的基輔二○二三年「兵工廠 Book Fair」的主題海報－一本民眾奮力攤開的書冊，全力抵禦血紅滅絕武器的侵襲，既撼人又教人心痛。

一七八三年，俄國女皇葉卡捷琳娜二世（Empress Catherine II）曾在基輔南部建造一座兵工廠／軍火庫（military arsenal）。二○○五年烏克蘭獨立後，將兵工廠改建成推展藝文活動的國家博物館。烏克蘭有名的「兵工廠國際書展」二○一一年起隆重揭幕。武肺疫災之前年年盛況。二○二二年由於俄國入侵一度停擺。

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今年在國民熱切期待下，六月廿二日至廿五日又重返圖書嘉年華的榮耀。展場外時有空襲警報，無畏的民眾仍然擠爆會場。

今年展出的書籍均為二○二二年二月，俄國侵略戰爭爆發以來的出版品，頗有向世人展現烏克蘭戰時，出版界不屈不撓的文化鬥魂。展會還高度重視團結倡議，活動利潤全部捐贈國家抗戰基金。

國內外二百多名知名人士與會，挺進戰區就要烏克蘭不孤單！總統澤倫斯基和愛妻是開幕當晚的驚喜嘉賓，在保安人員戒護下，總統伉儷淡定遊走書攤與愛書人閒話家常。

民眾極興奮總統於此兵兇戰危的時刻，能親歷蒞關注烏克蘭的精神文化。澤倫斯基告訴大家：「我們國家兵工廠中的書籍既是武器，又是最珍貴的資產，因為沒人能打敗這樣的國家！」

沒有精神主骨的國家，再多精密防衛武器中終也不濟事，烏克蘭人正港要得！

（作者為文化工作者）

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