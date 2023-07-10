自由廣場》斑馬線上新體驗

◎ 王怡心

七月交通新制上路，汽機車駕駛多所抱怨，視之為以行人至上的「帝王條款」。

那日晚間，年事已高的阿姨在眼科結束就診，走出診所已近九點了。綠燈亮，走在斑馬線上，我一如往常牽起這七十五歲瘦弱老人的手，一步一步地、步伐小心翼翼的走……總是怕骨質疏鬆的她因為趕著過去而跌倒，總是怕重聽而未能如正常人那樣，清晰聽見週遭汽機車引擎或喇叭的聲音而機警反應，總是怕在老人家行走當中，汽機車前前後後咻的呼嘯而過，總是有很多的害怕，因為她弱不禁風，但馬路又不得不走。

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但這一晚，走在斑馬線上，忽然變得不一樣！所有的車，停止在我們的身邊，沒有任何一部車逾越斑馬線，我感覺世界好像靜止一樣，就為了讓我的阿姨安全的通關；踩在斑馬線的我倆，忽然有了金鐘罩、鐵布衫，這會兒刀槍不入了。

我家中也有機車族，對交通新制種種的限制確實也感到困擾與不便；然而，這一次牽著老人家過馬路所得到的「前所未有的安全感」，卻讓我們多了不同的看法。

仗著交通新制美意而任意浪費汽機車用路人的時間，這樣的行人一定有。但需要汽機車族特別保持耐心，以確保其生命安全的行人，為數非常多，像六十五歲以上的長者，推著嬰兒車的父母親、及孕婦……等等。

交通新制才剛上路，未來總體的執行情況以及成效，還未可知，但可以肯定的是︰行人的安全已被提升到相當重視的等級。

我們將來都會老，當我們走在斑馬線上，世界願意多等我們幾秒鐘，那肯定是很好很好！真的！

（作者為教師）

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