晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》斑馬線上新體驗

2023/07/10 05:30

◎ 王怡心

七月交通新制上路，汽機車駕駛多所抱怨，視之為以行人至上的「帝王條款」。

那日晚間，年事已高的阿姨在眼科結束就診，走出診所已近九點了。綠燈亮，走在斑馬線上，我一如往常牽起這七十五歲瘦弱老人的手，一步一步地、步伐小心翼翼的走……總是怕骨質疏鬆的她因為趕著過去而跌倒，總是怕重聽而未能如正常人那樣，清晰聽見週遭汽機車引擎或喇叭的聲音而機警反應，總是怕在老人家行走當中，汽機車前前後後咻的呼嘯而過，總是有很多的害怕，因為她弱不禁風，但馬路又不得不走。

但這一晚，走在斑馬線上，忽然變得不一樣！所有的車，停止在我們的身邊，沒有任何一部車逾越斑馬線，我感覺世界好像靜止一樣，就為了讓我的阿姨安全的通關；踩在斑馬線的我倆，忽然有了金鐘罩、鐵布衫，這會兒刀槍不入了。

我家中也有機車族，對交通新制種種的限制確實也感到困擾與不便；然而，這一次牽著老人家過馬路所得到的「前所未有的安全感」，卻讓我們多了不同的看法。

仗著交通新制美意而任意浪費汽機車用路人的時間，這樣的行人一定有。但需要汽機車族特別保持耐心，以確保其生命安全的行人，為數非常多，像六十五歲以上的長者，推著嬰兒車的父母親、及孕婦……等等。

交通新制才剛上路，未來總體的執行情況以及成效，還未可知，但可以肯定的是︰行人的安全已被提升到相當重視的等級。

我們將來都會老，當我們走在斑馬線上，世界願意多等我們幾秒鐘，那肯定是很好很好！真的！

（作者為教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書