自由廣場》「和平四大支柱」 穩住台灣未來

◎ 陳啟濃

副總統賴清德日前投書美國「華爾街日報」，內容指出，「和平四大支柱」（Four-pillar plan for peace）包含強化台灣威懾能力、建構經濟安全，與全球民主國家建立夥伴關係，並務實一致地支持兩岸現狀。這四大支柱涵蓋國防、經濟、外交與兩岸關係，深具國際觀與本土情感，兼顧保守性與開展性，是擘畫台灣未來發展極佳的論述。

國防上台灣一直以來的假想敵是中共，中共因是獨裁政權，極度不穩定與不確定，專制的結果任何決定都不完全是理性思考下產生。所以台灣必須有威懾能力的國防戰備，以阻斷中共隨時的武力侵略。

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國際上的自由經濟因為中共挑起狹隘的民族主義，當初靠保護主義扶植的中國，已然坐大而且成為世界經濟的退步力量。台灣因為地緣政治加上過往特定政黨的主導，造成對中國經濟上的依賴，應該要慢慢打破，才能有經濟發展的自主性，減少風險增進穩定，這正是所謂「建構經濟安全」的主要精神。

台灣是民主國家，要跟全世界的民主國家建立同盟關係，除了是戰略的連結，更是價值的守護，以及維護共同的自由與安全。鑒於俄羅斯發動對烏克蘭的戰爭，激發國際社會民主夥伴的策略聯盟，大家更是有志一同。

維持兩岸現狀的倡導，是為了守住台灣的主權，堅持兩岸是國與國的關係，互不隸屬，秉持平等、互惠與尊重，進行雙方友善交流以促進和平。兩岸問題的根源，是來自中共不承認台灣的國家地位，不是所謂「台灣的挑釁或激怒」，這樣的說法是顛倒是非，助長台灣淪為中共統治的合理藉口。

（作者為政戰預官退伍）

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