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自由廣場》柯文哲的政治狂想曲

2023/07/09 05:30

◎ 吳易翰

奉民調之命，現今柯文哲的政治行情大躍進。如今的「白色再現」，除了「年輕人的支持度第一」外，靠的是柯文哲長久以來的「網路最大聲」，經常貫用「柯式打法」－批藍打綠，以維持在政壇的熱度。但這個「現在的民意」究竟能維持多久，則有待後續觀察。

侯友宜的老三困境，讓換侯事件在國民黨內部上演。其實，擁郭派自知，不管是和「柯文哲合作」或是獨立參選，都非正確之路。唯一等待的是讓國民黨內部「換侯成真」，但在金小刀重出江湖後，可謂是「換侯？ 不可能啦！」後續一但郭台銘「回歸母體」，柯文哲的政治能量則很有可能從「旋風變消風」。

以民眾黨現在全國的政治能量，即便讓柯文哲選上總統，也是「少數派政府」，亦為「最小執政黨」，爾後勢必要和兩大在野政黨籌組聯合政府，這樣的「白色執政」，將導致政局複雜多變，且不可預測，台灣人民敢做這個「政治豪賭」嗎？

而由天下、遠見雜誌從二○二○到二○二二連三年共六份民調的施政滿意度可窺知，柯文哲通通最後一名。而據最新民調顯示，台北市長蔣萬安上任迄今已滿半年，若和昔日柯文哲整體的表現相比，蔣萬安也以39.65%的滿意度，贏過柯文哲的23.91%。柯文哲連市長都做不好，還想選總統？

「政績是勝選唯一礎石」的真理，就算當今最流行的社群網路「可以很政治」，但倘若連台北市民獨特的「政治性格」，都不買單「白色政績」，那柯文哲的政治狂想曲還能唱下去嗎？

（作者是政治工作者）

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