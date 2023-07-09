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自由廣場》8800元可以買幾顆滷蛋？

2023/07/09 05:30

◎ 林志翰

民眾黨主席柯文哲將於七月二十九日在台北舉辦首場演唱會，實體售票每張高達八千八百元。

經濟不好嗎？二○一六年，前總統馬英九執政時的基本工資月薪為二萬○八元 ，民進黨政府執政後，二○二三年的基本工資已經調漲來到了每個月二萬六千四百元，比馬執政時期增加超過六千元。

民進黨政府每次調漲基本工資，在野黨總是酸言酸語比喻是只漲「漲一顆滷蛋」。反觀二○一二年的馬政府，其陳冲內閣拍板基本工資「緩漲」，當時的政務委員管中閔居然恫嚇人民，倘若不緩漲，別說一顆滷蛋，就連一粒米也沒有，當時就被勞工團體反嗆「連一顆茶葉蛋都不肯給」。

民進黨政府執政後的台灣經濟應該是很好，否則怎會有人願花幾百顆滷蛋的錢去聽一個天天言不及義，口中只會重複「SOP」、「戰略」的人唱歌。柯文哲或許在演唱會時還會跟你說個殘酷的事實，來聽他演唱會的一定是月薪7、8萬以上的人。

今年五月初，柯文哲在與政大學生談論低薪問題時，就說低薪是教育出問題，一個系的畢業生起薪太低，表示供過於求，那個系一定要收掉，該縮編的系一定要縮編，回歸市場機制。

筆者無法預測柯文哲的演唱會門票會不會開紅盤，但是，願意花八千八百元買門票的柯粉們一定不是唸那些起薪低的科系，也絕對不是拿政府今年度普發六千元、撙節開支二千八百元的人。政府普發六千元的施政作為，曾被柯文哲批評如同「興奮劑」，依此類推，柯粉聽了「柯師父」的歌聲及「練肖話」洗腦後，應該也會像吃了「興奮劑」，可以幾百天都不吃滷蛋，更不會吵著低薪、買不起房子都是政府的錯吧！

（作者是國中數學教師）

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