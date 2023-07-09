自由廣場》有圖非真相 眼見不能憑！

◎ 林山姆

深偽時代提前來臨，日前美國消費金融專家馬丁·路易士 (Martin Lewis) 發布新聞警告，網路上出現利用人工智能的深度偽造影片，冒用他的影像與聲音，邀請大眾投資馬斯克推行的數位貨幣投資案，這完全是可怕的虛假深度偽造，不只將會造成嚴重經濟損失，還會毀滅民眾的生活! 馬丁嚴重警告他的粉絲千萬不能上當！

事實上，全球受到深度偽造科技的影響問題已經日趨嚴重，不法份子刻使用人工智能來創造相當擬真程度的虛偽圖像或影音，目前主要被運用於投資詐欺或是性影像勒索。

請繼續往下閱讀...

冒用名人影音來進行數位貨幣的投資中，全球已經發生許多假借馬斯克SpaceX太空計畫的數位火星幣來進行投資的詐騙。而性影像勒索，通常是盜取人臉部影像偽造成性猥褻影音，然後要求被害者付款否則將大量散播。

美國聯邦調查局已經在六月初，發布有關深度偽造所造成的威脅，具體指出今年四月份以後，深度偽造被用於性勒索詐騙的案件明顯上升，這些影音在網上轉傳，用以勒索金錢、遊戲點數卡或其他付款方式來騷擾被害人。

另外參考美國聯邦貿易委員會公布的二○二二年報告，全美因詐欺損失金額近八十八億美元，比去年增加30%以上，排名最高的就是投資詐騙，損害超過三十八億美元，是二○二一年的兩倍多，其中冒名投資詐騙，報告損失也高達26億美元，也較二○二一年的二十四億美元所增加趨勢。

人工智能技術的快速進步以及深度偽造軟體的普及化已經加速深度偽造犯罪時代來臨。例如，科技巨擎騰訊最近宣布提供Deepfake服務，每次僅需一四五美元，因此網路上的影音不能當真，假冒自己親友來視訊借錢的影音也有可能是深度偽造，民眾必須儘早提升警覺性，除了網路假名人投資已經由政府修訂打詐五法要求投資廣告必須事前審查、事後下架外，民眾對於網路投資的邀約仍要提高警覺，此外，也要經常在網路上檢查自己和孩子在社交媒體帳戶上的隱私設置，利用通訊軟體交談時更必須謹慎小心，親友間也必須設定通關密語。

總之，在網路上談到金錢與帳戶都必須立即啟動「反詐警覺心」，發現可疑立即檢舉。

（作者是現職刑警）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法