自由廣場》三位台灣人競選台灣總統

◎ 陳喬琪

跟全世界的民主國家一樣，台灣國民每隔四年選舉總統，明年一月十三日是法定總統大選日，所以年初到現在，各種新聞媒體充滿選舉語言。總統候選人的家庭背景、從政經歷、學識等等都被品頭論足一翻。

主要的三位候選人都曾經競選並且當選直轄市市長，所以許多背景資料都曾經被詳細檢驗過，現在應該看的是他們提出的政見、國家的定位與發展，以及他們在各種傳播媒體上，呈現的人格特質了。

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目前三位候選人有一個共通點是，三位的祖籍都是台灣，而且是土生土長的台灣人，感覺上都很親切，成長背景與頭腦的想法與台灣人比較接近。再者，三位都是專業訓練出身，再投入政治事務，顯然候選人的專業背景，還是受到選民的重視。這是這三位候選人的優勢，也表示台灣的民主政治已有一定的成熟度。

三位候選人也有他們各自的弱項。侯市長看起來比較拙於言辭表達與人際溝通，比較具有權威性，這與他的專業訓練背景有關。柯市長也有同樣的弱點，也就是，他用寫的方式，譬如在臉書或其他社群媒體的表達，比他用講的清楚，而且比較少失言。賴副總統的即席演說或被堵麥的採訪，都可以侃侃而談與具體清楚的表達。

由於賴副總統早在年初就被推選為總統候選人，所以至今，不論是政見的提出或是造勢活動，都是非常的有力與熱烈；侯市長因為背負政黨的壓力，以至於一直處於守勢，無法提出具體的政見提供選民參考。至於柯市長可能以為自己當過兩屆首都市長就可以選總統了，殊不知政治素養才是最重要的資歷。柯市長的競選口號KP (keep promising)，是要承諾甚麼呢？承諾的對象是中國嗎？因為他沒有承諾台北市民甚麼啊！

台灣是非常關鍵的重要國家，總統的選舉一直是全球矚目焦點。在世界詭譎局勢，面對窮兵黷武的專制政權威脅併吞之下，明年一月的總統大選與立法委員選舉，是台灣永續獨立發展的關鍵。我們一定要讓全世界看到台灣國民的智慧、勇氣、信心與責任感。

（作者是精神科專科醫師兼任教授）

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