自由廣場》反侵略下 台灣女性的面孔

◎ 謝建民

紀錄中,很少留下女性奮鬥的歷史。近年加入民防訓練,發現女性在這些行列裡佔有相當高的比例,忍不住查閱歷史資料,發現許多不為人知的故事。

道卡斯族的尪姨金娘,部落裡的生死之事都需要他幫忙,人生最後帶隊參與了林爽文的抗清運動,在清國統治台灣的兩百年裡,留下一段驚天動地的女性傳奇。

學生時代的丁韻仙因為反日思想入獄一年,二戰後其夫婿盧伯毅因為二二八事件投入二七部隊而逃亡海外,數十年後拒絕與他的聯繫。

他認為自己青春被耽誤還可以原諒,但革命者不應貪生怕死。

葉陶在日本時代投入台灣農民組合、台灣文化協會,啟迪農民智識、爭取農民權益。也為婦女運動發聲,自由戀愛、婚嫁、工作權、解放纏足都是他在社會運動中留給台灣人的寶藏。

黃晴美在刺蔣案中雖然沒有留下「Let me stand up like a Taiwanese!」(讓我像個台灣人一樣的站起來!)的名言,卻也在過程當中大力支持哥哥黃文雄、先生鄭自才,協助支持他們的行動能夠開啟中國國民黨內部鬥爭的機會,後續導向蔣經國啟用台灣精英,開啟我們本土化、撐開高壓統治的時代。

在近代台灣史裡,二○一四年反服貿的太陽花運動之後的社會運動、台獨運動中,也有很多女性的身影,不論參與體制內、外,都讓人驚艷不已。尤其近來中國試圖武力併吞台灣而起的民間防衛正蓬勃發展,各地的組織剛好跟隨了這波台灣歷史的延續。

參與其中的女性不必要非得為母則強。

沒有媽媽的身份,依然堅強的不得了。他們擠出時間參與防災、急救課程,在肌力負重、體能、武術訓練上,擺脫女性身體的限制,展現出更多不輸人的氣魄。而這些,幫台灣奠定下厚實的民防基礎。

(作者是台灣民團協會理事)

