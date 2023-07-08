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自由廣場》反侵略下 台灣女性的面孔

2023/07/08 05:30

◎ 謝建民

紀錄中，很少留下女性奮鬥的歷史。近年加入民防訓練，發現女性在這些行列裡佔有相當高的比例，忍不住查閱歷史資料，發現許多不為人知的故事。

道卡斯族的尪姨金娘，部落裡的生死之事都需要他幫忙，人生最後帶隊參與了林爽文的抗清運動，在清國統治台灣的兩百年裡，留下一段驚天動地的女性傳奇。

學生時代的丁韻仙因為反日思想入獄一年，二戰後其夫婿盧伯毅因為二二八事件投入二七部隊而逃亡海外，數十年後拒絕與他的聯繫。

他認為自己青春被耽誤還可以原諒，但革命者不應貪生怕死。

葉陶在日本時代投入台灣農民組合、台灣文化協會，啟迪農民智識、爭取農民權益。也為婦女運動發聲，自由戀愛、婚嫁、工作權、解放纏足都是他在社會運動中留給台灣人的寶藏。

黃晴美在刺蔣案中雖然沒有留下「Let me stand up like a Taiwanese！」（讓我像個台灣人一樣的站起來！）的名言，卻也在過程當中大力支持哥哥黃文雄、先生鄭自才，協助支持他們的行動能夠開啟中國國民黨內部鬥爭的機會，後續導向蔣經國啟用台灣精英，開啟我們本土化、撐開高壓統治的時代。

在近代台灣史裡，二○一四年反服貿的太陽花運動之後的社會運動、台獨運動中，也有很多女性的身影，不論參與體制內、外，都讓人驚艷不已。尤其近來中國試圖武力併吞台灣而起的民間防衛正蓬勃發展，各地的組織剛好跟隨了這波台灣歷史的延續。

參與其中的女性不必要非得為母則強。

沒有媽媽的身份，依然堅強的不得了。他們擠出時間參與防災、急救課程，在肌力負重、體能、武術訓練上，擺脫女性身體的限制，展現出更多不輸人的氣魄。而這些，幫台灣奠定下厚實的民防基礎。

（作者是台灣民團協會理事）

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