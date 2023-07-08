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自由廣場》事實為基 技術為本 協和更新是確保北部電力可靠的關鍵

2023/07/08 05:30

◎ 郭政謙

台電公司規劃將燃燒重油的協和電廠，更新改建為天然氣電廠，引起部分人士反對，其一癥結就是對於北東區域電網的供電缺口計算。

反對人士認為北東區域電網缺口只有五十萬瓩，根本不需要再新建大型機組，甚至拿出近期能源局公布的電力供需報告，認為全國供電足夠，依靠其他區域融通即可。

其實，這樣的說法實則將全國備用容量率與區域供電混為一談，認為其他地區都應該優先支援北東電網，將外援視為理所當然。這樣的想法在技術面實為下策，不僅違反區域平衡的穩定供電原則，也忽略了電力長途輸送所增加的能源耗損，甚至加劇電網電壓穩定風險。

依據台電預估，二○二五年北東區域電網用電需求將可能成長至六百萬瓩，但盤點區域內電源，核二、協和燃油機組等自主電源陸續除役，未來僅剩遠在花蓮的和平電廠一三○萬瓩，屆時供需缺口將達四百七○萬瓩。跨區融通也有所限制，例如受到區域內機組故障等突發因素，或受限輸電線路容量，也無法保證其他地區的電力能夠足量供應，即使輸送，也需要其他地區增加發電來供應，這對其他縣市的居民難謂公平。

因此，電源開發無論從合理性，可靠性乃至於強韌性，均需以「區域平衡」為主要原則，才能有效降低供電風險。目前包括大潭、通霄、台中、興達、大林等電廠，北中南地區皆在推動燃氣機組計畫，北北基地區工商發展快速，用電需求逐年攀升，更需要有穩定的自主電源，以利於區域供電平衡，就近供電更可以提升電網韌性，實為各國電力規畫的重要考量因素與指引。

生活需要用電，就必須要有穩定自主的電源作為後盾，對於北北基地區，協和電廠是不可或缺的重要電源，面對北東電網的缺口，增加區域自主電源，協和更新將會是關鍵解方，提升在地的供電穩定，才可以保障民眾及產業的用電需求。

（作者是台科大電機系特聘教授）

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