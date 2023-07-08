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自由廣場》使用「台語演講」的學習歷程

2023/07/08 05:30

◎ 岳日明

朋友「你怎麼會全程使用台語演講？」

生長在宜蘭的農村，在那個物質極度匱乏的年代，第一個認識的語言當然是「媽媽的語言-台灣話」。

最近三不五時炫些不怎樣的「英語直播」，有時怕朋友聽不懂我的Taiglish（台灣英語）發音，特地在下半段用台語翻譯，朋友說「你除了使用英語演講，台語更是道地，是怎麼辦到的？」說實在的，我十多年前就使用流利的台語到多家扶輪社（台語社）演講。

約三○年前我加入艋舺扶輪社，台灣的數百個扶輪社概分為：台語社、國語社、英語社（台北扶輪社）、日語社（東海扶輪社），艋舺社是台語社，每週一次五星級飯店的例會，只能講台語，否則IOU捐款（“I owe you”為參加例會中大家輕鬆快樂捐款。 俗稱「紅箱」、 FINE 罰款、Smile Box）。因緣際會，我連續擔任三年的糾察（即會議主持人），全程必須講台語，我的台語是這樣學來的。

一般台灣人，私下聊天都是講台語（尤其中南部以台語為主流），但是一上台手握麥克風，就只會講國語，或國台語夾雜著，因為缺乏自我要求，及主辦單位的要求，所以台灣人能用流暢台語演講者，並不多見。

其實台語很美，能用流暢的台語述說理念，使用媽媽的語言分享自身的經驗、專業，對逐漸流失的台語，深具普及化，及遠源流長的重大意義。

（作者是台大EMBA）

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