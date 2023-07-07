自由廣場》官府能斷阿波羅的是非？

◎ 饒後樂

臺北市忠孝東路知名地標阿波羅大廈管委會雙胞爭議最近成為媒體焦點，二個管理委員會都要市府認定自己唯一合法。讓主管機關夾在中間左右為難。

政府的為難其來有自，主管機關沒有司法調查權，只能對社區大樓所提送的文件做形式審查。但自公寓大廈管理立法以來，民眾始終未能調整原有處理公共事務大而化之的態度，以致管理作為難以與法規精準對接。政府若嚴格以待，恐怕大部份社區過不了關。可是一旦降低標準，又會落得發生雙胞爭議發生時難以分辨是非真偽的窘境。

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筆者長期擔任公寓大廈爭議調處委員，經常參與處理管理委員會鬧雙胞狀況。見識檢驗對立雙方踐行法規的作為或程序時，往往出現二邊都有問題或兩邊都沒問題，讓主管機構不知如何選擇判斷的情境。在調處現場，官員經常公親變事主，變成兩造共同攻擊的對象。爭議雙方不看自己缺失，卻把公共事務運作不順利的挫折，一股氣全出在政府身上。

筆者經常勸衝突雙方，解決僵局最快的方法是放下成見，共同合作重新召開區分所有權人會議，讓多數民意選擇支持對象。並拿所羅門王的故事比喻，當二人堅持自己才是生母，所羅門王決定要將小孩一分兩半，含淚放手的才是真正的母親。可惜調處當中兩造大多只在意輸贏，拒絕妥協，結果是全盤皆輸、沒有贏家。

要終結阿波羅亂象，解除尷尬處境，政府並非無計可施。只要營造良好公寓大廈環境，如訂定更明確的作業規範、促進服務產業升級、催生協助引導社區居民和委員對接法規、開發共同利益的專業人員等，公寓大廈管理的矛盾衝突就會逐漸化解。若不能記取這次教訓，主管機關的為難還不知道要伊於胡底？

（作者是台灣公寓大廈管理顧問協會理事長）

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