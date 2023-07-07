自由廣場》北京的反擊 ，坐實西方去風險之必要

◎ 張孟仁

正當西方國家隨著歐盟執委會主席將「脫鉤」修正為實際性的「去風險」之後，減少進口依賴便成為主要的訴求，特別是俄烏戰爭敲響歐盟對俄能源依賴的警鐘。然而，屋漏偏逢連夜雨，才稍稍緩解對俄依賴的風險，卻因美中科技戰升級，荷日配合美國加入戰局及歐盟峰會定調對中去風險減少進口依賴後，北京當局宣布從八月一日起，對鎵、鍺等用於芯片和電動汽車的稀有金屬實施出口管制，此外更取消讓歐盟外交最高代表去訪。

由於鎵、鍺的全球占比超過八十％來自中國，引發市場震盪，更有甚者，中國前商務部副部長放話，中國管制芯片原材料只是反制的開端，之後制裁手段和種類還有很多。北京利用「市場依賴性」反擊不啻坐實西方「去風險」策略和供應鏈多元化的必要性是對症下藥。

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北京值此時期下此重手無疑會讓西方國家短時間無力招架，但經此一役，終究會迫使西方國家痛定思痛進行多樣化供應鏈。恰如二○一○年九月七日發生了日本海警在釣魚台拘捕中國船長的事件，而中國為行對日本逮捕中國船長的報復，致其稀土出口以無法知曉的原因被延遲。日本經此一擊，全力修補依賴弱項。二○一二年開發出了不使用稀土的產業用馬達；對中國稀土的依存度從二○○九年的八十六％下降到二○一五年的五十五％；豐田汽車在二○一八年研發出將稀土使用量減半的磁鐵。遑論日本政府不論更迭與否全力支援。

歐盟方面正著手準備《關鍵原材料法案》利用多樣化來達到經濟安全，及更緊密原材料採購方面的合作，並減少對來自中國的進口的依賴。正因擔憂北京將經濟武器化，日前，歐盟與日本簽署加強半導體合作備忘錄，內容除共享情報的預警機制，不至於因相關材料短缺而導致供應鏈中斷。歐盟有近三成的鎵和十七％的鍺需從中國進口，更別提西方在關鍵金屬開採與提煉領域都依賴中國。歐盟也意識到削減從俄羅斯進口的能源和加快對可再生能源的投資也增加了對中國的風險，因中國控制了綠色轉型所需的八十–九十％的煉油和終端產品。

美國在震撼之餘，強調會和盟友協商如何解決此問題，意味著西方國家對「過度依賴」會逐漸形成共識，能否會同日本般進行大刀闊斧的改革，或許就是此際。

（作者是輔大義語系副教授兼系主任、外交暨國際事務學程召集人）

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