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自由廣場》如果政黨輪替給親中政黨

2023/07/07 05:30

◎ 陳佑安

自二○一七年川普對中國提高關稅，發動貿易戰，將部份中企列入實體清單開始，美中科技戰一路不斷升級，並聯合日荷台韓德一起圍堵中國半導體產業製造發展。最新消息，拜登政府可能對輝達為中國特製的降階AI晶片「A800」也列入管制，並考慮限制向中國AI公司出租雲端服務，藉以防堵部分中國企業利用此服務，規避美方的先進晶片出口禁令。

這一連串組合拳打下來，中國40奈米以下的晶片可能都無法自製，即將到來的產業革命—「AI產業的發展」也將受限。而全球晶圓代工市占高達六十六％的台灣，正和美日荷歐等半導體先進國家密切合作，迎向AI產業的革命性發展。此時距台灣總統和國會大選投票日只剩半年，台灣人民將再次用選票決定國家未來方向，和自身命運與前途。

國民黨在二○二二年縣市長選舉拿下全台四分之三版圖，底氣雄厚，藍白陣營在野黨喊出「非綠大聯盟」、「下架民進黨」為大選主軸，在網路和媒體結合中國認知作戰，創造聲量。

但，國際局勢美中競爭對抗升高，台灣周邊國家如日韓菲都紛紛站隊美國的此時，台灣人真的無視國際大勢，選擇在野的藍白陣營走向中國，而不是選擇與美日民主自由陣營一起守衛台海和平、和美日荷歐先進半導體AI團隊緊密合作的綠色本土陣營嗎？

台灣選民應冷靜回想，二○二○年中國武漢肺炎爆發時，倘若是國民黨執政，第一時間必不會對中國關閉國門，甚至還會進口中國的國藥科興疫苗給台灣人施打；倘若當時是柯文哲執政，柯只會痛批口罩國家隊無用、浪費錢。可以想見，台灣將會在疫情第一波就被擊倒，醫療崩潰、經濟崩潰、人民生活陷入困境。絕不可能相對於全球而有三年的安穩生活、高成長經濟，還能在疫情期間，補貼各行各業，並在疫情後發給每人六千元現金。二○二○年若台灣人選擇政黨輪替給非綠聯盟是救命仙丹還是毒藥呢？

同理，二○二四年台灣人若選出接受九二共識，推動一中和平談判的國民黨，或是一當選就要修訂兩岸監督條例，重啟貨貿、服貿談判，高喊兩岸一家親，交流總比交惡好的柯文哲，一旦再遇中國爆發外溢的災難，例如可怕的病毒傳染或中國債務危機爆發金融風暴時，藍白陣營有能力保護台灣不被中國風暴災難給擊潰嗎？

台灣人民若是投票給重啟貨貿服貿的藍白非綠大聯盟，將經濟和中國合成一體，將是引狼入室，還可能讓台灣成為美日荷歐半導體聯盟對抗中國的破口，陷台灣於困境與險境，並被拖進經濟日益衰頹的中國體系。台灣選民、年輕人真要這樣出賣自己的前途與命運？

再從事實檢驗柯文哲的真面目，二○一九年柯帶隊赴上海雙城論壇，一個上海小小官員喝阻柯團隊在會談中做直播，沒想到柯文哲就回頭罵自己的幕僚小朋友，而向中共小官賠罪。遇中共小官就謹小慎微、踐踏部屬的柯文哲，為了想當總統，竟誇口他可以當美中溝通的橋樑、可以處理好兩岸關係？台灣人，你有這麼好騙？真的要把堅持台灣主權、站隊美日歐自由民主陣營，保衛台灣安全並經濟繁榮的綠營輪替掉，選擇親中走向衰敗經濟的非綠在野大聯盟？

（作者是財經研究人員）

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