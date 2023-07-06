自由廣場》幻象2000戰機升級的影響

◎ 諸葛風雲

日前政府電子採購網揭露最新採購決標公告顯示，空軍與幻象2000戰機的法國達梭原廠簽署勞務採購合約，規劃以三年為雙座型進行延壽驗證，金額為一億五千萬餘元。

此進展代表延宕已久的幻象2000戰機延壽案露出曙光，目前台灣第一線的三型戰機有F-16、IDF及幻象2000，前兩者均已完成中壽期改良，空軍原欲藉由F-16完成升級後對法國施加壓力，但受限於國際現實而未如願，致使五十四架幻象2000機隊性能雖好，卻受限於九○年代的科技水準、零件面臨商源消失、法製系統難與美製系統整合及操作成本居高不下等因素，而不斷被提出要提前除役。

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此一延壽案將有以下影響：

為下一代戰機（ADF）研發及採購F-35「閃電II」隱形戰機爭取時間：雖然政府已經展開下一代戰機的先期研發工作，但仍未建案排入期程，研發工作並未全面展開，致使漢翔必須以初級教練機作為研發墊檔備案，加上亟欲採購的美國F-35隱形戰機迄未獲美方首肯，以致這兩型戰機的獲得仍遙遙無期，空防戰力將出現空窗期。

重建法系軍品的顧客信心：法國外交與國防政策崇尚戴高樂主義，以法國利益為優先，常與美俄英中等軍火大國爭奪市場而廣受第三世界國家青睞，台灣的幻象2000機隊若持續未獲升級，一旦成為市場孤兒，將重挫軍火市場對法製裝備的信心。

國際政治角力阻斷美系戰機擴張版圖：升級案若無法推動，美方的F-15鷹式、F-16戰隼及F-18超級大黃蜂戰機已開始對台美政府進行遊說，F-18已成關注焦點，萬一成真，必會壓縮法國軍火市場版圖。

節省國軍採購費用：與採購新戰機相較，升級舊有戰機當然是較經濟的選擇，對即將面臨新造六十六架F-16 C/D（Block 70）付款高峰的空軍而言，法國對升級案開綠燈，預算壓力較小又兼顧時效。

難得本案露出曙光，若不只是延壽而能進一步升級，例如採購幻象2000時，法國只提供空對空接戰能力及相關武器，這次若趁此機會，爭取配備在烏俄戰爭大放異彩的暴風影（Storm Shadow）匿蹤巡弋飛彈，使幻象機隊擁有與F-16及IDF相同的戰區外遠程打擊能力，則可將幻象2000戰力發揮到極致，增加防衛台灣的勝算。

（作者是大學助理教授、軍事部落客）

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