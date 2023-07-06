晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》幻象2000戰機升級的影響

2023/07/06 05:30

◎ 諸葛風雲

日前政府電子採購網揭露最新採購決標公告顯示，空軍與幻象2000戰機的法國達梭原廠簽署勞務採購合約，規劃以三年為雙座型進行延壽驗證，金額為一億五千萬餘元。

此進展代表延宕已久的幻象2000戰機延壽案露出曙光，目前台灣第一線的三型戰機有F-16、IDF及幻象2000，前兩者均已完成中壽期改良，空軍原欲藉由F-16完成升級後對法國施加壓力，但受限於國際現實而未如願，致使五十四架幻象2000機隊性能雖好，卻受限於九○年代的科技水準、零件面臨商源消失、法製系統難與美製系統整合及操作成本居高不下等因素，而不斷被提出要提前除役。

此一延壽案將有以下影響：

為下一代戰機（ADF）研發及採購F-35「閃電II」隱形戰機爭取時間：雖然政府已經展開下一代戰機的先期研發工作，但仍未建案排入期程，研發工作並未全面展開，致使漢翔必須以初級教練機作為研發墊檔備案，加上亟欲採購的美國F-35隱形戰機迄未獲美方首肯，以致這兩型戰機的獲得仍遙遙無期，空防戰力將出現空窗期。

重建法系軍品的顧客信心：法國外交與國防政策崇尚戴高樂主義，以法國利益為優先，常與美俄英中等軍火大國爭奪市場而廣受第三世界國家青睞，台灣的幻象2000機隊若持續未獲升級，一旦成為市場孤兒，將重挫軍火市場對法製裝備的信心。

國際政治角力阻斷美系戰機擴張版圖：升級案若無法推動，美方的F-15鷹式、F-16戰隼及F-18超級大黃蜂戰機已開始對台美政府進行遊說，F-18已成關注焦點，萬一成真，必會壓縮法國軍火市場版圖。

節省國軍採購費用：與採購新戰機相較，升級舊有戰機當然是較經濟的選擇，對即將面臨新造六十六架F-16 C/D（Block 70）付款高峰的空軍而言，法國對升級案開綠燈，預算壓力較小又兼顧時效。

難得本案露出曙光，若不只是延壽而能進一步升級，例如採購幻象2000時，法國只提供空對空接戰能力及相關武器，這次若趁此機會，爭取配備在烏俄戰爭大放異彩的暴風影（Storm Shadow）匿蹤巡弋飛彈，使幻象機隊擁有與F-16及IDF相同的戰區外遠程打擊能力，則可將幻象2000戰力發揮到極致，增加防衛台灣的勝算。

（作者是大學助理教授、軍事部落客）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書