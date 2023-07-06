自由廣場》716公平正義遊行真七怪！

◎ 簡翊展

四年前舉辦反紅媒遊行的兩位網路名人館長陳之漢、黃國昌，近期又要上街頭，這次一反過去鮮明的反中、反共色彩，改打看似中性的「司法正義」、「居住正義」，但活動發起人與主要參與者的作為，與所主張的公平正義大相徑庭，有七件怪事必須注意：

第一怪，其中一名發起人曾在直播中說「強脫女性褲子是喝醉時的正常行為」、「沒有插入就不算性侵」，如此毫無法治觀念的法盲，是要主張什麼樣的司法正義？

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第二怪，主張司法正義的活動，竟然邀請曾被指控刑求，且在威權時期多次對民主人士施暴的侯友宜參與，這些作為完全與司法正義背道而馳，叫被施暴的受害者情何以堪？

第三怪，其中一名發起人開口閉口「居住正義」，震耳欲聾，卻被發現名下有多筆「蓄市待發」的畸零地，甚至農地違法設立停車場，實在離譜！

第四怪，發起人對柯文哲畢恭畢敬，奉為座上賓，但柯文哲市長任內明確表態不會打房，更蓋出租金超高的社會住宅，這些具體作為都顯示他漠視居住正義。

第五怪，侯友宜過去就有一塊地切割成九十九個門牌分租的包租公爭議，上任市長後沒有積極推動社會住宅，還被踢爆想出賣社宅變豪宅，可說是居住正義最負面典範。

第六怪，侯友宜近期說「支持合憲的九二共識」，但九二共識已經被習近平定義為一國兩制，中華人民共和國肯定不會接受「合乎中華民國憲法的九二共識」，雙方完全歧異，所謂「共識」根本不存在，九二共識只是一場世紀騙局。

第七怪，在青年族群獲得最高支持度的柯文哲，過去反對服貿，如今改口要重啟服貿。但服貿會讓便宜的中國人力大量輸入，台灣青年的就業機會與薪資條件必遭衝擊，重啟服貿的結果就是犧牲這些最支持柯文哲的青年族群的未來。

年輕人對現狀的不滿，渴望追求更好生活，這是社會進步的重要動力，但必須看清言行不一致的偽善政客，勿將進步希望寄託在漠視青年未來的迂腐政客，千萬別被賣了還幫人數鈔票！

（作者是政治工作者）

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