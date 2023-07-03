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自由廣場》優化防疫 控制南部登革熱疫情

2023/07/03 05:30

◎ 黃基森

六月中旬台南市爆發今年本土登革熱首例，依衛福部歷年登革熱流行數據統計發現，已創下民國七十六年以後每年六月發生登革熱的五個新紀錄︰（一）卅六年來首次病例破百，高達一一六例；（二）年度首波（以年度第一位本土指標病例發燒後的十～卅一天內病例）病例數逾百；（三）年度首波病例擴散到原發生縣市的七個行政區；（四）年度首波病例傳播擴散到其他鄰近縣市；（五）首波病例數即含有第一線防疫人員被感染等紀錄。此波疫情傳播速度之快，將是卅六年來最嚴峻的考驗，此外，目前疫情係屬第一型登革熱病毒，會給一○四年南部曾有四萬餘人感染第二型的民眾，帶來交叉感染發生重症的極大風險，是今年登革熱防疫必須加以保護的對象。

作者就流行病學進行分析，台南六月因降雨頻率與時間增多，患者多在建築物內感染；西南季風在噴藥後病媒蚊會順風往北逐漸遷移或擴散，讓毗鄰的東區也成了重災區；降雨天數多，相對濕度高，也增加了被病媒蚊叮咬的機會；建築物型態種類多元，無法確保建築物內各躲藏蚊蟲死角的防治效能。

時序進入夏季，總統與立委大選造勢活動也展開，登革熱恐從南部擴散到全國各地，可能會讓疫情延燒到明年大選後才會停歇。根據過往的經驗，當每日病例高達廿例時，地方政府現有防疫人力與設備，將會影響處理登革熱疫情的速度。

因此，當務之急是防疫專業人員，必須瞭解病媒蚊生態習性、殺蟲劑藥理藥化特性、流行區地理與建築物環境特性等因素，並配合天候因素進行登革熱疫情擴散與風險分析，並據以調整優化防疫策略與防治病媒方法，才能控制此波疫情，降低傳播速率。

（作者為台北大學地球環境暨生物資源學系兼任副教授）

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