自由廣場》韓國瑜救火？

◎ 陳文卿

侯友宜邁向總統之路，遍布荊棘。先不談與賴清德、柯文哲之對戰，光國民黨內部的兩顆大石頭：郭台銘、韓國瑜就擺不平了，將如何選下去啊？

為挽救低迷民調，且鞏固深藍支持，侯友宜處心積慮要拉近韓國瑜。千呼萬喚總算在黃復興黨部的會慶中，碰到韓國瑜了。侯、韓二人的座位雖被排在一起，可是中間卻有明顯的楚河漢界。韓國瑜也未鬆口說要「請大家支持侯友宜」，二人互動之冷淡以及肢體語言所透露的訊息，可看出韓國瑜對於四年前大選時，侯友宜對他的態度仍舊是耿耿於懷的，所以現在的反應只不過是以其人之道還治其人之心罷了。然而，如果今天侯友宜的民調高，韓國瑜的反應會如此冷淡嗎？從中不難體會到，搞政治的人都是精於算計，且都是很現實的，要求不計前嫌都已經很難了，若更要求以德報怨，豈非都將這些人都當成聖人了？

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更令侯友宜難堪的是，會場居然有人當著侯友宜的面高喊「韓總統」，可見韓、侯二人雖僅是形式上的同框，卻仍無法打動韓粉的心。

觀察四年前後韓、侯二人的互動情形，說明不選的人最大。侯友宜固然是熱臉貼冷屁股，但韓國瑜今天擺出如此高的姿態，難道真的有這個行情嗎？所謂「敗軍之將不可言勇」，韓國瑜雖曾在二○一八年奇蹟式地幫國民黨贏得高雄市長，但隨後參選總統卻慘敗，且殃及國民黨的立委參選人，甚至本身連市長位子都被罷免掉，因而讓國民黨的氣勢一蹶不振。

從這段歷史來看，言論語不驚人死不休，且立場極度偏向紅統的韓國瑜，對國民黨應是負債遠大於資產，現在卻居然仍被奉為奇葩，被侯友宜視為選戰救星，說明是沒招數了。但平心而論，這可能僅是汪洋大海中的浮木，勉強抓住雖可保不快速下沉，但卻絕不可能賴以平安登岸。

（作者為環保服務業）

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