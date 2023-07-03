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自由廣場》敵我意識不明 民主台灣危矣

2023/07/03 05:30

◎ 朱孟庠

民主的真諦是什麼？其精神不就是反專制、反獨裁？那麼自由台灣有選擇自廢民主和專制中國統一的言論自由嗎？能「打著民主反民主」嗎？

華府智庫「二○四九計畫研究所」資深主任易思安六月廿九日呼籲：台灣人民不該聽信「只要你票投給北京喜歡的參選人，或避免做某些事，你就不會有事」的說法，應避免「獎勵」中共惡劣行徑。民主台灣該縱容散播這些弱化敵我意識的言論？

前參謀總長李喜明清楚表明，台灣不論誰當總統，中國都要逼統。請問馬英九等中國國民黨權貴，台灣有可能去統一專制大中國？天方夜譚嘛！「一中統一論」此「獎勵」中國併吞台灣，邀請中共攻台的言論，不是賣台是什麼？即使是民主社會，「通敵」也不屬於言論自由的範疇。

近日民眾黨和國民黨皆毫不掩飾與中國互通款曲。在中國經濟低迷，內需不振，柯文哲應明白重啟服貿對台灣而言是比十年前更不利，飽受高失業率之苦的中國年輕人，更可能藉服貿通過湧向台灣就業市場、與台灣人競爭。柯文哲、侯友宜搶著表態「重啟服貿」，果然中國大喜，國台辦發言人朱鳳蓮立即回應：歷經十年的風雨洗禮，越來越多人認識到服貿是「互利雙贏的好協議」。

何以柯侯敢如此囂張？因為公民對台灣國家意識不足，敵我意識不清晰，這點本土政府執政七年，絕對有責任。近日趙春山至中國究竟確切發表了什麼言論，我們不得而知，但中國立即拿來做為大外宣，反向對台灣人統戰。全面執政的本土政權為何將馬執政時期的統派智囊，如趙春山等一幫人，留用為兩岸關係上最倚重的國安智庫？統派留用為戰略顧問，獨派呢？

機艦圍台、飛彈對準台灣的中國到底是不是敵人？蔡政府幾任國防部長甚至都說：「不為台獨而戰」，是自我否定國家主權？如果本土政府抗中立場不夠堅強，台灣二三五○萬人連敵人是誰，這個基本認知也無法形成共識？那向美採購先進武器意義為何？

全面執政的蔡英文時代，欣喜的是台灣躍上了國際舞台！但轉型正義、司法改革、憲政改造，甚或深化台灣意識等邁向「正常國家」的進展呢？近日蔡政府將遭蔣介石遺棄的滇緬孤軍迎回奉入忠烈祠，滇緬孤軍難脫金三角製毒的關係，而在台灣土地上為民主自由犧牲的諸多可歌可泣的烈士們，如湯德章、阮朝日、吳鴻麒、陳智雄、泰源五烈士……被台灣後代子孫所認知並紀念？有忠烈祠可祭祀？

台灣國家目標必須清晰，誠如曹興誠所言：「台獨是光榮的、是一種成就，是走在文明正確道路上。如果不再清楚勇敢的表達，台灣就會被統一的言論覆蓋。」統一就是「被併吞」，存亡關鍵，國安之前沒有讓台灣「被併吞」的言論自由。

「中華民國台灣」？是否蔡規賴要隨？讓國際見到台灣，蔡英文階段目標已達成。台灣不需要再一個「蔡英文」，衷心期待賴清德明確「台灣國家之路」，至少先揭櫫「台灣—中華民國」，把台灣放在中華民國前，慢慢再拿掉Republic of China，步步前進，未來「台灣」就是台灣人的國家名稱。

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

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