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自由廣場》柯文哲的口沫橫飛

2023/07/02 05:30

◎ 方復權

十年前，台大醫師柯文哲支持「太陽花運動」，把兩岸「服貿協議」打入冷宮。十年後，化身為民眾黨主席的柯文哲，投入二○二四總統大選，卻拋出「重啟服貿談判」的議題。很顯然，變色龍的角色就是為了選票，欺騙選民。

都說民進黨很會選舉，其實柯文哲更精此道，他長年體驗醫師與病患之間的知識不對稱，清楚如何博得聲量。他也非常用功，有軍師輔佐，懂得洗腦民眾，最近就有一例。

當記者詢問柯文哲對「服貿」的態度前後不一時，他卻回答中國大陸是全球重要市場，台灣不應該「脫鉤」(decouple)，而是要「去風險」(de-risk)，中英文都出口。他掌握口舌技巧，讓市井小民誤以為他滿腹墨水，出口成章，「撿到籃子裡的都是菜」。但普羅大眾不知道，柯文哲根本不懂如何「去風險」，他了解二○二四年選不上總統，只是畫大餅，想方設法擴大民眾黨立委席次而已。

台灣在《海峽兩岸經濟合作架構協議》 （ECFA）之下，對中國大陸的「貨貿」連年出超，所憑藉的是優良的技術與品質。中國大陸約十四億之眾，台灣卻只有兩千三百萬人，一旦「服貿」簽訂，低薪的中國螞蟻雄兵就會湧進台灣，將國內的中低產階級吞沒。反觀台灣人投資或前進中國服務業，則絕大多數是企業或高技術人員，人口比例相對少。選民要看清楚柯文哲的真面目，千萬別受騙上當，如同柯接手前台北市長郝龍斌的「大巨蛋」，八年了，都還孵不出「小雞」。

民進黨曾經吃了柯文哲的「背叛與悶虧」而苦不堪言。不成材的國民黨則迄今還長不大，苦練七傷拳企圖拉攏柯文哲，想要來一場「光明頂之戰」。很可惜畫虎不成反類犬，終究要創造出台灣自民選總統以來自，首次「政黨不輪替」，讓全黨黨員不知如何面對孫中山的窘境。

（作者從事國際貿易）

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