晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》勿當中共赤化台灣的幫兇

2023/07/02 05:30

◎ 陳啟濃

國防部迎回泰緬孤軍英魂 ，在風雨雷聲中入祀忠烈祠，儀式肅穆哀戚，除了展示國軍對陣亡將士的崇敬追思，更代表國家對反共精神的堅守。

現在很多黨國遺老已經忘了當時中華民國是怎麼來到台灣，特別是檯面上的政治人物跟中共眉來眼去，已經失去當年反共愛國的堅持。面對泰緬反共愛國軍為守護中華民國的犧牲奉獻，那些人早已沒有了愛護家園的情懷，只剩下自己的利益與政治謀算。

蔣經國主政時堅持「不接觸、不妥協、不談判」，卻被他的黨國徒子徒孫們給嚴重背叛，違背了他的堅持。近年來，台灣早就和中國有實質的經濟與社會上的接觸，只因中共的野心，蠻橫的習性，所以對於兩岸的接觸，我們仍須以保護台灣的利益與未來為前提，不宜貿然開啟喪權辱國的各項協定。

不分政黨都應該認清中共的本質，才不辜負當年這麼多因反共而犧牲的軍民。中共的本質就是一黨專制，更不容自由民主的生活進入中國。這些前提跟在台灣的自由民主中華民國是大大違背，中共並隨時想要併吞台灣以取得跨出太平洋的優勢。

風雨淒淒，英靈安息，祈望守護中華民國這塊反共的自由家園，更祈求全體國人認清中共邪惡暴政的本質，尤其政治人物更勿淪為中共赤化台灣的幫兇。只有反共才能守護中華民國，那些跟中共討好的政治人物與政黨，都已失去了守護中華民國的決心。

（作者是退伍政戰人員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書