自由廣場》勿當中共赤化台灣的幫兇

◎ 陳啟濃

國防部迎回泰緬孤軍英魂 ，在風雨雷聲中入祀忠烈祠，儀式肅穆哀戚，除了展示國軍對陣亡將士的崇敬追思，更代表國家對反共精神的堅守。

現在很多黨國遺老已經忘了當時中華民國是怎麼來到台灣，特別是檯面上的政治人物跟中共眉來眼去，已經失去當年反共愛國的堅持。面對泰緬反共愛國軍為守護中華民國的犧牲奉獻，那些人早已沒有了愛護家園的情懷，只剩下自己的利益與政治謀算。

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蔣經國主政時堅持「不接觸、不妥協、不談判」，卻被他的黨國徒子徒孫們給嚴重背叛，違背了他的堅持。近年來，台灣早就和中國有實質的經濟與社會上的接觸，只因中共的野心，蠻橫的習性，所以對於兩岸的接觸，我們仍須以保護台灣的利益與未來為前提，不宜貿然開啟喪權辱國的各項協定。

不分政黨都應該認清中共的本質，才不辜負當年這麼多因反共而犧牲的軍民。中共的本質就是一黨專制，更不容自由民主的生活進入中國。這些前提跟在台灣的自由民主中華民國是大大違背，中共並隨時想要併吞台灣以取得跨出太平洋的優勢。

風雨淒淒，英靈安息，祈望守護中華民國這塊反共的自由家園，更祈求全體國人認清中共邪惡暴政的本質，尤其政治人物更勿淪為中共赤化台灣的幫兇。只有反共才能守護中華民國，那些跟中共討好的政治人物與政黨，都已失去了守護中華民國的決心。

（作者是退伍政戰人員）

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