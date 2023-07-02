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自由廣場》從高中樂儀隊到國防體技競賽

2023/07/02 05:30

◎ 張博智

七月一日，國防部舉辦全國樂儀隊比賽，參賽踴躍，熱烈非凡，吸引民眾參觀、關注國防。對於這樣的比賽，我樂觀其成，更希望推廣，但期待的不僅只如此，相信國防部也有更大的願景。

數年前的週日上午，我與老兵刺槍隊的夥伴在鳳山區大東國小的操場團練，附近正好也有幾位陸軍官校的學生在勤練操槍。

有位高年級學生好奇問我們：你們的刺槍術怎麼和我們教練的不一樣？

有一樣也有不一樣。一樣的是，他們生所教授的進度基本刺槍，也是我們團練的進度之一；不一樣的是，我們除了基本刺槍，更有第一、二教習及應用刺槍和對刺。即使是一樣的基本刺槍也有所不同，因為退伍老兵組成的刺槍隊夥伴大都曾經體幹班嚴格訓練，而且歷經多年學以致用、教學相長的鍛鍊與考驗，如此老手，當然和他們初學乍練且偶一為之的生手、新手不一樣。

我趁機告訴他們，操槍本是刺槍戰技的基本功和輔助訓練，他們既已下工夫練操槍，若在此基礎上再練刺槍，必能事半功倍，可惜那不是學生所能決定。

上述觀點，我數度撰文建言：國防部既舉辦民間學校的樂儀隊比賽，何不也舉辦刺槍術及國防體育體能戰技比賽？可惜國防部大事舉辦樂儀隊比賽，部長還親臨主持，卻未思擴大影響，擴大舉辦國防體育競賽。

各高中職學校的樂儀隊，勤訓苦練，技藝純熟，令人驚艷，堪稱青年典範，舉辦樂儀隊比賽可作為國防部的起始目標，進階目標是鼓勵青年人認識國防、支持國防、投身國防，終極目標則是擴張影響性，倡導全民國防，厚植國防戰力，而在樂儀隊比賽之外，具體可行的方式就是規劃辦理國防體育競賽！

日前，黃埔建校（軍）九九週年誌慶，有一項「國軍人偶娃娃」舞蹈，可愛吸睛，但有何助益於建軍強軍？國防部所謂強勢回歸的樂儀隊比賽，若止於華麗登場、列隊操槍、變換隊形，和娃娃舞蹈表演有何不同？

常聞刺槍戰技挨批不合時宜，但樂儀隊操槍比賽卻大行其道；常聞國軍決心整軍經武，卻寧以人偶大秀娃娃舞，而恥於勤練近戰戰技，如此「雙標」令人匪夷所思！

國防部在「寓教於樂」如樂儀隊競賽為手段之外，應以此為利基，採取更積極規劃，而以厚植國防為目標。

（作者是退役上校，體幹班終生志工）

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