自由廣場》中國「反間諜法」與台灣大選

◎ 吳哲文

7月1日生效的中國修訂「反間諜法」，由於急劇擴張間諜行為的定義態樣及涵蓋範圍，影響範圍遍及與思想、言論及各種資訊有關的諸多領域，已達「在一般國家被視為稀鬆平常的事，在中國卻可能踩到國家安全或間諜行為的地雷」之程度，不僅對在中國的各國僑民造成人人自危，美日韓等國政府更紛紛對自家僑民提出警訊，預期效應還會擴大。

無獨有偶的，也許是因為港區國安法施行屆滿3年、可以在原有的基礎上進一步強化規制，加上出於向中國當局修訂反間諜法表忠的心態，近期香港也針對入境的外國人士加強各種管制，針對記者、學者等特定職業身份的外國入境者進行更高強度的盤查質問，不附理由就拒絕特定人士入境，一般人所認知的國際都市香港，也在中國與其在港當局的管制下逐漸消逝，逐漸退化成中國的一座沿海城市。

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中港當局以上這些舉動的目的，不僅在使不特定多數人，形成一種屈從與自我審查的機制，以順應中港當局的行事標準，也試圖延伸其長臂管轄權，最終指向一個目的，就是打造一個當代的新‧鐵幕體制，將不符其意識形態及行事標準的外國人暨各種概念，隔絕於中港社會之外，比「外國人被拒絕入境」更嚴重的是今後外國人入境中港，只要誤踩國安及反間諜法規的地雷帶，都可能失去人身自由而遭拘禁。

面對這個情況，台灣人除了謹守「危邦不入」原則，儘量不踏進中港一步，能做的就是與中國保持距離、不要讓台灣社會有再度「中國化」與赤化的機會，台灣社會不應再與中國透過冷餿水熱炒式的服貿等協議，固化兩國之間的經濟紐帶，更應在明年的總統、立委大選，用手上的選票，嚴厲拒絕會讓台灣再度被中國化及赤化的政治人物，勿讓他們取得政治權力，這是守護自由所不可或缺的必要手段。

（作者是新北市民）

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