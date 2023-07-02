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評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》曾進發／賦別

2023/07/02 05:30

賦別

曾進發／攝影詩人

賦別

我們就在這裡賦別

埡口

風和星星旅途交會的地方

他們說要捨得分開才會記得住愛

賦別是一種太感傷而孤寂的自由

妳說妳聞得到我胸膛風的味道

我說我看得見妳眼睛璀璨的星光

在埡口我們偷走美麗夜晚的一些時刻

埡口是風與星星旅途交會的地方

我們拔營賦別走向路的兩端

我像風迎向現實的風風雨雨

妳是星子夜夜走進我的夢裡閃閃發亮

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