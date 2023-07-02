自由共和國》曾進發／賦別

曾進發／攝影詩人
我們就在這裡賦別
埡口
風和星星旅途交會的地方
他們說要捨得分開才會記得住愛
賦別是一種太感傷而孤寂的自由
妳說妳聞得到我胸膛風的味道
我說我看得見妳眼睛璀璨的星光
在埡口我們偷走美麗夜晚的一些時刻
埡口是風與星星旅途交會的地方
我們拔營賦別走向路的兩端
我像風迎向現實的風風雨雨
妳是星子夜夜走進我的夢裡閃閃發亮
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