自由共和國》曾進發／賦別

賦別

曾進發／攝影詩人

賦別

我們就在這裡賦別

埡口

風和星星旅途交會的地方

他們說要捨得分開才會記得住愛

賦別是一種太感傷而孤寂的自由

妳說妳聞得到我胸膛風的味道

我說我看得見妳眼睛璀璨的星光

在埡口我們偷走美麗夜晚的一些時刻

埡口是風與星星旅途交會的地方

我們拔營賦別走向路的兩端

我像風迎向現實的風風雨雨

妳是星子夜夜走進我的夢裡閃閃發亮

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