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自由共和國》林淑慧／閱讀提升國力

2023/07/02 05:30

林淑慧／台師大台灣語文學系教授

研究顯示閱讀是提升國力的方法，各國以多種方式推動，台灣如何積極發揮閱讀影響力？雖然深知文字的力量，但多兀自想像；直到於美國加州訪問研究期間擔任志工，終於親身體驗眾人長期熱心投入匯集的能量。透過閱讀基金會的書面簡介、專員的解說以及網站資料，得以理解此成立於一九九九年加州聖地亞哥民間組織的來龍去脈。基金會每年徵求志工支援閱讀推廣活動，並與加州大學聖地亞哥分校行政單位合作。主要服務每年約四千多名學子與家庭長期閱讀的相關公益事宜，這些兒童及少年面臨貧窮、無家可歸、寄養、虐待、未婚懷孕等特殊生活困境，或為司法案件纏身的青少年。我觀摩來自各地的志工討論如何推廣閱讀活動，並表達對弱勢族群持續關懷，以及基金會恆久規劃的堅定毅力與信心。

又藉由春假期間實際參與志工服務，將兒童文學與閱讀指導的摘要單、與書籍題材相關的美術材料，及製作這些美勞作品的解說，一一裝入袋中。有些圖書不僅是英文版本，更為西班牙語系移民而另附上西語版本。且為了提供教學者或社工指導每部書籍的參考資料，所以我們將系列圖書及教學手冊另外編碼置於教學袋。透過基金會以及志工的齊心合作，彙整這些書袋之後，以包裹的方式分送給學生、老師與弱勢家庭。與一大群志工夥伴忙了老半天，轉頭望向基金會辦公室及倉庫，堆滿一箱箱標明郵寄住址的書籍及材料，霎時感動不已。後來得知這些書籍的來源是先向教師、專業人員或社區人士發送選書的問卷調查，再討論美工作品如何搭配書籍及設計製作。親見號召大學生或研究生志工，分組協助書籍與美勞材料的歸類、清點、裝箱及註明郵寄處；又觀摩校方於活動告一段落後，在辦公室引導大學生討論擔任志工的過程與收穫，展現長期與大學合作的質性成果。

有些弱勢家庭分享收到新圖書的喜悅，親子或是兒童與照護者攜手共作美工的成就感。各地的志工則期望藉由多元化的閱讀活動，培養弱勢學子詞彙的積累與自我表達能力，激發好奇心與批判性思維能力。更進一步喚醒探索興趣與自我認同，拓展對世界的理解。其中一個活動是為小朋友大聲朗讀，以激發想像力與注意力。我從實際參與一系列的義工活動，到見證整體的合作模式，彷如是母親往生後的療癒之旅；也因於討論會上回饋觀摩所得，與年輕朋友交流共鳴，亦是自我成長之旅。台灣各級學校已多承擔社會責任，呼籲應更結合家庭及社區組織各界力量，積極提升閱讀影響力。

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