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自由共和國》謝安民／習近平，你在想什麼？

2023/07/02 05:30

都已經是廿一世紀了，自稱堂堂大國的中國，還在緬懷一千四百多年前的初唐盛世，更煞有介事地向中亞小國，用燈光、彩服、美女俊男的歌舞刻意來營造萬邦來朝的幻象（實際只有五邦）。（歐新社檔案照）

謝安民／退休醫師

五月十九日，習近平在西安款宴來中國參加中亞高鋒會議的五國領袖。

宴會場所燈火通明，寫著大唐字樣的布幅到處飄揚。接著六月十五日，習近平又在明、清兩朝皇帝作壽的萬壽宮慶祝七十歲生日。看完這兩齣中共精心策劃的外交和內宣為主的秀，不由得想要問一聲習近平，你到底在想什麼？

習總書記，你應該知道，中國的最後一個皇帝，溥儀，在二次大戰日本／滿洲國戰敗之後，先被蘇聯抓去當戰犯關上幾年；回中國後，被你們再教育又教育折騰幾年後，已於一九六七年去見他的愛新覺羅祖先了。中國共產黨打著工農革命的大旗，揭櫫要改造中國的封建社會；而你以中共中央總書記、中央軍委主席、國家主席三重職位的一尊，竟然選擇在最代表帝制和封建社會的萬壽宮做生日，在那裏做你接受朝廷百官三呼萬歲的春秋大夢！

都已經是廿一世紀了，自稱堂堂大國的中國，還在緬懷一千四百多年前的初唐盛世，更煞有介事地向中亞小國，用燈光、彩服、美女俊男的歌舞刻意來營造萬邦來朝的幻象（實際只有五邦）。初唐到現在已經是一千四百餘年。初唐盛世要等一千四五百年之後，才仰仗你習近平來復興？那麼這個民族並不怎麼偉大。

不知道當清華大學工農兵學員時，習總書記你有沒有學到，盛唐的皇帝、宗親、文武百官，有一大部分人都有鮮卑或其他胡人血統。不僅盛唐時並沒有中華民族的名稱和實質存在。一直到一九○二年，梁啟超才創造出中華民族這個名稱。所以一直到晚清，中國和世界上並無中華民族，民族的融合也不緊密，也就無所謂中華民族偉大不偉大。我們也不能把盛唐的軍事力量和疆土，一相情願地歸功於千余年後的「我們」。中國數千年歷史，在軍事上實在稱不上偉大：外患不斷，皇帝親征被虜、割地、賠償、和親也屢屢有之。元軍、清軍以遠比宋、明帝國要小的軍隊，就佔領了中國，所以從保疆衛土的歴史來看，中國實在稱不上偉大。

習總書記和他的嘍囉為了啃大唐盛世這根老骨頭，花了多少錢請中亞這五個絕大多數中國人沒有概念的國家來陪襯？中國由於三年多疫情，強制清零、低效疫苗、官商勾結濫測核酸等種種錯誤政策，再加上戰狼外交上屢屢挫折，導致各國敵視，外資撤離、高科技封殺等等；中國經濟正處於嚴峻消條時期，各級政府資金短缺，青年人失業率高達百分之二十。就在這種情況下，中共還在外交上大撒幣，和滿清時「寧與外人，不于家人」，的心態如出一轍， 可悲可嘆！

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