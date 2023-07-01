自由廣場》始亂終棄的政治渣男

◎ 何承恩

這幾日看到柯文哲為了2024大選，寧可背棄2014年扶他上市長寶座的太陽花浪潮，也要侯友宜搶拋「重啟服貿」，彷彿在進行一場冠軍賽，看誰才是中國共產黨的代言第一人。

太陽花學運歷經快十年了，筆者是參與學生之一，當年的3月17日國民黨立委張慶忠宣布《服貿協議》的審查超過90天，依法「視為已經審查」，引起各界怒火，3月18日晚上，當得知學生已經進入議場，筆者也從政大火速趕往支援。

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警察紛紛出動，試圖將學生趕出議場，還好有民進黨立委們，在最快時間用肉身護住出入口，才擋住了警察多波攻堅，而後續多天在門口輪班，更是這場學生運動得以成功的關鍵。

在3月23日晚上，我們移師攻佔行政院，當時因為進入國土安全局，我們一群人被警察包圍，感謝由顧立雄律師率領的律師團，在第一時間協助，學生才免遭警察當場扣留。

當天，民進黨的領導者蔡英文、蘇貞昌、謝長廷、游錫堃等人，選擇與我們這些學生，被警察包圍在行政院最內側，也因為他們，我們才不致遭受警方非法暴力。印象很深的是，他們最後一起手牽手，在最前面保護我們最後一批學生，直到清晨護送我們離開行政院。

這中間，完全沒有柯文哲的角色，這場運動落幕後，緊接著地方大選，筆者也對當時的柯文哲參選台北市長曾經有過期待與支持，沒想到近十年後的今日，會遭他侮辱：「學運待整天才有問題」，請問柯文哲：你可以如此踐踏當年的學生嗎？你知道當年的我們，是多麼熱情在幫你輔選拉票嗎？

自許墨綠的你，當年喊喊「反服貿」是不是只是種騙票的手段？

當年享受一切政治紅利，如今卻始亂終棄，這不叫渣男，什麼才叫渣男。

同理可證，現在又喊「重啟服貿」也是博取藍營支持者眼球的詐術嗎？藍營朋友們，小心又被渣男欺騙！

侯友宜做為國民黨的候選人，他要支持「重啟服貿」並不意外；但柯文哲如此投機的人，無論綠營、藍營、中間選民，筆者都要呼籲各界應該要好好檢驗他，千萬別像當年的我們，被政治渣男給詐騙了！

（作者是太陽花學運參與者）

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