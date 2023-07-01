自由廣場》從瓦格納兵變看救災交通應變

◎ 宋啓成

上月下旬，傭兵組織瓦格納集團與雇主俄羅斯政府反目，調轉槍頭朝莫斯科進軍，不到一日即從千里之外快速推進到不及兩百公里的圖拉。但此事若發生在八十二年前，則首領普里格津就只能如同希特勒一般，望著滿天沙塵與遍地泥濘而興嘆。兩人處境的最大差別，在於有沒有順暢的道路交通。

台灣地狹人稠，逢年過節各主要公路常淪為「超大型停車場」，以致有「最長的車是塞車」之譏；若逢戰事衝突，難民及廣大用路人擠在路上，影響作戰部隊機動性，嚴重性可想而知。

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不光軍事作戰，公路順暢與否也與災害救援成效密切相關；九二一震災當時距中秋節僅三天，救援車隊與返鄉車潮皆須用路，即使部分路段通車的國道三號也同樣「寸步難行」；作為南北大動脈的中山高及尚可通行的災區小道，其壅塞情形可想而知。

基於軍事需要，國防部、相關政府部會與警察機關有因應戰時公路使用調處的「公路調節與交通管制」規劃，於適當地點開設公路調節站與交通管制哨，明訂道路使用優先順序並賦予各單位應有權責。在「兵貴神速」原則之下，民眾自當接受憲警管制，讓路給軍隊。

至於土石流、地震、水災、傳染病、核災、化學毒災等之危害，上路的絕對不只是救援人力、機具、車輛，與傷病患、難民擠在同一條路並非不可能，倘真發生，救災必大打折扣。

就維持交通順暢而言，軍事作戰與災害救援，在本質上仍有許多不同之處，特別是在「路況資訊流通」與「交通阻礙的排除」上，軍事作戰因涉機密，路況資訊不便流通，排除交通阻礙亦以「軍事優先」為原則；而災害救援則是盡可能滿足民眾「知的權利」，減少不必要困擾，維持交通同時須顧及人命關天。

有關戰時公路調節與交通管制的兵棋推演，筆者在服役時雖多次參與及做過相關規劃與研究，但反觀台灣可能發生的災害情形，兩者實有不小的差別。儘管台灣未曾發生過諸如日本三一一「複合式災害」或蘇聯車諾比核災之類的大規模災害，但基於防患於未然，結合各重要之公路行控中心、路口監視系統、大眾傳媒、網際網路、備援系統及軍、警、民防單位、各級政府機關等，建立相關應變機制，納入《全民國防應變手冊》並結合「民安演習」驗證，實乃省思瓦格納兵變的同時，不應忽視的課題。（作者是世新大學兼任助理教授）

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