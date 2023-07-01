自由廣場》國家安全不是白吃午餐

◎ 陳永昌

七月下旬登場的「漢光卅九號」實兵操演，將首度在民用桃園國際機場進行「反空機降操演」，操演期間必須管制民航班機起降，各航空公司勢必配合調派班機，盡可能降低對出入境旅客影響；甫於六月廿二日成功落幕的北約組織「空中衛士-23」（Air Defender 23）演習，就是很棒的參考範例。

「空中衛士-23」是北約組織自一九四九年成立以來最大規模的空中軍事部署演習，出動廿五個國家的兩百五十架軍機暨直升機，累計兩千趟飛行次數，超過萬名各國部隊人員參與。演習主要地點位於歐洲中心地帶的德國領空，鄰近的捷克、荷蘭與波羅的海三國等國家空域也有受影響，每天輪流管制禁飛最長達幾個小時。由於德國上空班機航行非常忙碌，又適逢夏季搭機出游高峰期，德國媒體事前預估，軍演將嚴重影響當地民航正常運作，德國空中交通管制機構DFS集團則提前申請延長機場夜間起降許可，避免延誤班機超過機場關閉時間而無法降落。

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演習主軸鎖定如何快速調度空中援助至德國，成為北約主要後勤中樞和北約集結待命地區，操演內容包括電子對抗、空中通訊以及協同指揮暨作戰等各方面。

值此烏克蘭整軍反攻的關鍵時刻，北約向莫斯科當局發出十分明確的威嚇訊息。負責規劃演習的德國空軍司令格哈茲將軍（Ingo Gerhartz）表示：希望不會看到航班取消，如果班機有所延誤，則盡量縮短至只有幾分鐘。他強調：「若想展現我們願意捍衛德國和北約聯盟的決心，我們就必須接受，因為沒有免費的安全。」歐洲安全專家則分析：在兼顧民航正常運作的同時，選定在如此繁忙空域進行空前規模軍演，北約就是要向潛在威脅表明：「我們將保衛北約所有盟國每一吋領土」！

根據歐洲航管組織（Eurocontrol）事前預估，每天可能累計造成五萬五千分鐘延誤時間，最後統計每天平均數字是兩萬兩千分鐘，分攤下來每班次頂多只有幾分鐘延誤，機場延後關閉只有出現零星案例。其實，光是某日夏季雷雨就會帶來三萬分鐘延誤，至於尖峰流量管制原本就司空見慣，相較之下，這次演習對旅客影響可以說是微乎其微。

俄羅斯軍事侵略烏克蘭的行徑，徹底喚醒歐洲國家暨人民安全意識，民眾對於頻繁跨國軍事演習行動容忍程度隨之提高，因為，大家都清楚知道這是提升安全保障的必要措施，而軍方部隊則以高效率展現精準表現來回報民眾的配合，這些都是台灣社會效法學習的對象。

（作者為企業專業經理人）

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