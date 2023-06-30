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自由廣場》台灣的中國經驗

2023/06/30 05:30

◎ 張國財

柯文哲和侯友宜日前紛紛拋出「重啟服貿」的試探氣球。試圖將台灣跟中國做更深入緊密連結的一股妖風，似乎又在台灣上空吹襲。

從歷史軌跡看，台灣有兩段被捲入中國歷史的經驗，分別是一六八四年至一八九五年的滿清帝國統治，以及一九四五年日本放棄台灣、澎湖至一九九六年台灣全民直選總統為止的蔣介石、蔣經國父子集團（中國流亡人士）霸佔台灣的年代。兩次的經驗，台灣人不是傷痕累累就是被出賣。

在清帝國眼裡，台灣海峽是海盜橫行出沒的場域，台灣只是個「鳥不語，花不香，男無情，女無義」的「彈丸之地」，「得之無所加、不得無所損（清康熙皇帝語）」，是馬關條約下可「割」可「棄」的邊陲！在蔣氏父子集團獨裁掌控台灣的年代，台灣人有四萬元舊台幣兌換一元新台幣的「共同貧窮」厄夢，有二二八大屠殺、有戒嚴卅八年、黨禁、報禁、萬年國會、黑名單、文字獄罩頂的白色恐怖狗臉歲月！

再看今天：遠離中國魔掌、擺脫中國人蔣氏父子糾纏後的台灣，脫胎換骨、全面翻轉的對照太明顯了──台灣海峽是全球最繁忙的海運航道（海盜已成歷史名詞）！台灣是許多國際賞鳥人士不遠千里而來的朝聖地，更是瀕臨滅絕的黑面琵鷺之重要庇護所（鳥語）！台灣外銷的蝴蝶蘭，驚艷國際花壇（花香）！海洋性格的台灣男女老少，熱情又好客；「最美的風景是人」已然台灣觀光業膾炙人口的slogan（男有情、女有義）！台灣，更是太平洋第一島鏈的重要一環（不沈的航空母艦）！台灣股市由一九八九年到二○一七年五月、為時最長六十五天的五次萬點行情，堪稱是來急去快的曇花一現；在台商由鎖在中國掙脫，前進東南亞、放眼全球後，近三、四年來不但安然通過武漢肺炎疫情的嚴酷考驗，也讓股市萬點行情成為日常（經濟奇蹟）！百無禁忌、各家爭鳴的自由民主生活型態，更屢獲《自由之家》九十四分的高度肯定（民主奇蹟）！

七年來，在對中不卑不亢的蔡英文帶領下，台灣人均所得、經濟成長率、股價指數，都把傾中八年的馬英九狠狠比下去。柯文哲、侯友宜還想讓台灣走回頭路嗎？

（作者為新竹教育大學退休副教授）

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