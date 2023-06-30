自由廣場》為何中共急於攻取台灣？

◎ 瑪沙

中共自一九四九年擊潰中國國民黨取得政權後，建立中華人民共和國以來，就曾多次發動攻取台灣的軍事行動，每次戰鬥都很激烈，雙方死傷累累。那時台灣精誠團結一致對抗，讓中共無法得逞鎩羽而回。然近年以來，中共自認國力已大大增强應可輕取台灣了，為何中共如此急於要攻取台灣？

依中共的說法是要完成歷史大業（毛澤東，鄧小平都無法完成奪取台灣的大業），其實中共很心虛，沒有自信，害怕台灣的存在影響中共政權。中共建國後在南京立一個石碑寫著：一九四九年中華民國己滅亡了。

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這不是在欺騙老百姓嗎？近年來台灣開放觀光，很多大陸人民來台灣觀光，看見中華民國的榮景，難免心中懷疑，中華民國不是在一九四九年滅亡了嗎？怎麼還存在，而且還立足台灣，不僅還存在，還比大陸更有民主自由，届時會激起大陸人民對中共的懷疑與不滿，因為大陸人民已經知道中共在欺騙他們。

中共認為中華民族幾千年來己習慣在皇權專制下生活，所以不適合西方式的民主生活，這是天大的謊言，絕大多數台灣人都是從大陸來台灣落地生根過著生活。近年來，幾經許多民主前輩的艱苦奮鬥與犧牲，才有今日民主自由的生活，真是不容易，可說是台灣奇蹟，中共最寢食難安的是害怕這項奇蹟會在大陸發生，所以想辦法務必併吞台灣而後安心。

在這種情形下，台灣島內居然還有人喊要多溝通，不要打戰，甚至喊不買武器，不武裝自己，要和平的口號，要不真是太天真，就是無知（不瞭解中共邪惡的本質），也有可能另有居心者（中共的內應者），面對如此想併吞台灣的中共土匪有所懼怕，不敢輕舉妄動，他們.認為這樣委曲求全的和平，也算是和平，難道如此放棄主權下的和平，是真正的和平嗎？

然中共在無法硬取台灣時，尤其在二○二四年總統及國會立法委員大選關鍵時刻，中共會暗中在台灣島內扶植親中政客，及團體並派特務滲透各重要單位及在各種重要活動中製造混亂，所以國安單位，警政單位及全國人民，平時在工作崗位上都要提高警覺，通力合作，協助政府肅清亂源（特務），確保國家安全及人民平安。

（作者是退休人士）

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