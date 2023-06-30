自由廣場》高中職免學費、補貼私大 都是苦民所苦！

◎ 胡顏

日前副總統賴清德所提政府補貼私立大學生每年二．五萬元，行政院加碼提高至三．五萬，並增加高中職學費全免，昨天行政院會拍板定案，將從明年二月新學期開始實施。

有人將行政院「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」視為選舉大撒幣，是在為選舉創造利多，筆者不認同這樣的說法，無論是高中職免學費，或是補助私立大學生學費都是苦民所苦的作法，所以連有媽媽市長之稱的盧秀燕市長都全力力挺。

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現在少子化越來越嚴重，幾乎可說已是國安層級的問題，家長為何不敢生小孩？其中一項原因就出在孩子的教育費用越來越高，特別是就讀私立學校的學生，動輒學費高得令人咋舌，如今政府願意伸出援手，無論朝野都應該要支持才對，怎麼會出現反對的聲音呢？

韓國瑜前市長的名言是「莫忘世上苦人多」，郭台銘董事長也曾提出「○至五歲國家養」的主張，如今行政院通過「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，拍板高中職免學費，私立大學生每學期補助三．五萬，這不就是在苦民所苦，並且由國家補助家庭的教育支出費用，也算是國家幫忙教養的具體作法，有何反對的理由呢？

長年以來，筆者百思不解的是，同樣都是高等教育，為何政府重公立卻輕私立，補助永遠都是公立多私立少，同樣都是接受高等教育，為何私立學校的學生付的學費遠遠比公立多很多？所以造成一個奇特的現象，社經背景中上者就讀公立學校者眾，社經背景較差者反而讀私立學校的多，造成彼此的差距越拉越大，這樣公平正義嗎？行政院的補助舉措可以縮短公私立的差距，這也是一種社會正義，不是嗎？

盧秀燕市長說得好，她雖然是藍營的市長，但她深知基層的需要，她從身為媽媽的立場看此問題，覺得這是正確的決策，既然是對的事，就要有勇氣去落實，並且不要曇花一現，要長長久久執行下去，照護未來千千萬萬的莘莘學子！

（作者是國小退休教師）

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