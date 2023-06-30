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自由廣場》看看法國，想想台灣

2023/06/30 05:30

◎ 鄧鴻源

根據某報最新調查，台灣人非常不愛讀書，有四成的台灣人一年沒有看過書。有家書店玻璃門上，張貼著「人進不來，書出不去」的對聯，上聯則是「門真的沒壞」，以此自嘲。當手機、臉書、社群全面攻占台灣人的生活時，已讓台灣書店一年四季皆淡季，店員比客人多。對比台灣，法國社會受新科技影響有限，仍然是熱愛閱讀的社會。

根據法國國家圖書中心（CNL）二○一九民調顯示，九十二％的法國民眾一如既往地熱衷於每天閱讀，且認為，若有更多時間，會讀更多的書，而小說是法國人最喜愛的書籍。即使網路時代人手一機，但九十一％的法國人仍閱讀紙本書，而九十三％的法國人認為閱讀是一種興趣，並在發掘新知識中獲得幸福和滿足感，八十五％青少年則在學習之外閱讀，認為是一種休閒。

筆者認為，這應與其從小就重視哲學教育有關，哲學顧名思義就是愛智教育，傳承自希臘的文化，歐洲許多國家與以色列就是如此，所以近代科學與文藝復興運動為何誕生在歐洲？為何歐洲大思想家與科學家人才輩出？為何民主運動首先發生在法國？為何英、美、法、德等國家在近兩百年來是世界上最富強的國家？以色列又為何人才輩出，科技與軍事實力強大？

法國高中會考哲學科，四個小時只寫一題，厲害的學生可以字體工整寫滿十五頁，幾乎是一篇小論文。這樣的功夫不是天生的，吃再貴的補腦劑都沒用。法國人從小學起就逐步訓練書寫和閱讀習慣，上課時師生非一言堂，而是經常辯論，激盪腦力，直到高三。法國的語文課是讀小說與散文原本，讓學生去欣賞、分析與批判，而非叫學生死背，以訓練閱讀、理解、表達和書寫等能力，自然養成閱讀習慣。許多歐美國家與以色列的教育也是如此。

兩百多年來，法國誕生伏爾泰、盧梭與孟德斯鳩等近代啟蒙大思想家，產生「自由、平等、博愛」思想，導致美國與法國大革命，從專制走向民主，並培養無數的哲學家、科學家與文學家，成為科學與人文薈萃的殿堂，讓法國成為世界強國，都與其從小重視哲學教育不無關係。

反觀台灣，從小學開始的語文課，大都摘自中國歷代文言文與詩詞，老師都像教「聖經」一樣的教育學生，要學生死背文章，但學生平時都用白話文書寫與表達，也很難有古人的情境，死背這些文章有何用處？若非為了考試與升學，一般學生會喜歡讀這些文章嗎？畢竟現代小說的對白都很口語化，比較貼近我們的實際生活，頗富哲理者也很多。

各級學校文史科的考試方式也很可笑，不外是非、選擇、填充與默背，了不起偶而一篇八股式小作文，考試時間也很短，很難測出學生的思考、批判與表達的能力，所以儘管大學生或碩士一堆，卻常缺乏是非判斷能力，容易被不學無術的江湖術士牽著鼻子走，甚至受到電話詐騙者更不在少數。

由於從小缺乏哲學教育，學生普遍缺乏邏輯思考與批判的能力，習慣盲目服從教科書所灌輸的權威思想，也不敢批判老師教學上的錯誤，更不敢質疑威權圖騰存在的合理性，以致台灣至今仍有威權或權威崇拜，否則獨裁者銅像林立與妙禪事件怎麼說？

也由於從小缺乏哲學教育，許多人普遍缺乏學術倫理、誠信、道德、操守與是非觀念，只重視升學與高學歷，在學術界與政治界是這樣，司法界也不例外，缺乏司法人應有的道德勇氣與公正性

如果我們要培養讀書風氣，應效法歐美國家與以色列，從小就實施哲學教育，以培養學生獨立思考與判斷的能力，不僅敢挑戰學術與宗教權威，也勇於質疑政治威權，這樣台灣的教育才能與世界文明強國並駕齊驅。

（作者是大學教授）

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