社論》台灣總統路徑圖

綠藍白推出的總統參選人，三者有一個共同點：最重要的政治資本，皆具民選直轄市長背景。賴清德，從台南市長晉身行政院長、副總統。柯文哲，剛從兩任台北市長卸任。侯友宜，兩次當選新北市長，帶職逐鹿大位。之前，二○一八韓國瑜當選高雄市長，二○二○直攻總統大位。結果，瀟灑走一回。成功者小英，並無地方首長、民選立委磨練，二○一二首攻失利，二○一六再戰崛起。執政期間，抗拒中國武力脅迫，國際援台聲浪源源而來；防疫成功的故事，大幅提升台灣與小英的形象。可見，國家領導者出身，未必要拘於一格。

地方資本成為晉身之階，特別是六都，並非始於最近。扁、馬，當選總統之前，都是民選台北市長。在此之前，李登輝曾任官派台北市長、台灣省主席。一度與他競爭的林洋港，也走過類似的軌跡，且多出民選南投縣長。同樣地，連、宋，沒選過縣市長，空降台灣省主席。特別的是，宋曾任唯一民選台灣省長，一時頗有葉爾欽態勢。然而，民主起風了，連、宋，一分一合，終究與大位無緣。不過，民意鐘擺，至今仍難捉摸，二○一六至二○一八，二○二○至二○二二，堪稱經典案例。指揮台灣安渡疫情，陳時中敗於首都之役，民之所欲這張考卷，政治人物的答題，如何貼近，不易拿捏。

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回顧後蔣時代，以行政院長職務為例，李登輝任用的李煥、郝柏村、連戰、蕭萬長，大體上還是蔣氏遺緒，也是與非主流鬥爭之必要。陳水扁任用的唐飛、張俊雄、游錫堃、謝長廷、蘇貞昌，主要是黨外背景再加民代經歷，尤其是美麗島辯護律師群，但其中已有民選地方首長經驗者，高雄市長謝長廷，屏東縣、台北縣長蘇貞昌，宜蘭縣長游錫堃。到了馬英九，光陰倒流官邸時代，劉兆玄、吳敦義、陳沖、江宜樺、毛治國、張善政，主要建立在關愛的眼神，唯獨吳敦義經過選舉洗禮，當過南投縣長、高雄市長。小英政府，林全、賴清德、蘇貞昌、陳建仁，有無地方治理經歷各半。趨勢顯示，國家最高領導者，具有地方首長、立委經歷者漸有優勢，這是民意政治的大勢所趨。郭台銘，商界切入政界，則再次測試非典型的空間。

二○○八至二○一六的馬英九，重蹈二○○○至二○○八的阿扁覆轍。不同之處在於，國民黨再度在野，面臨民主深化、轉型正義及黨內世代交替，威權時代的遺緒無以為繼。於是，國民黨也出現從地方走向中央的模式。二○一八，韓國瑜引領風潮，重挫小英號，這個案例說明，民主失序是非典型人物的溫床。同時當選，侯友宜，成為國民黨的希望。反觀民進黨，二○二二滑鐵盧，鄭文燦（桃），林智堅（竹），林右昌（基），原本政績不俗，卻無法順利交班，上升力道暫時熄火。黃偉哲，二○一八，二○二二，兩度逆風當選台南巿長，但有待突破地方格局。先前，郝龍斌市長屆滿，也後勁乏力。可見，同一個板塊，不同的人，會畫出不同的景觀。阿扁預言，蔣萬安未來一定會選總統，成王敗裸退，亦可如是觀。

時力黨主席王婉諭說：所有的政治都是地方政治，落地生根，時力才會有未來。政黨必須落地生根，就基層經營而言是硬道理，但有兩點值得注意：一是，政治傳播環境劇烈變化，柯文哲主力置於空軍，也開疆闢土一片天，似乎陸軍不是未來的唯一軍種；二是，力爭上游的地方精英，不宜局限於經營地方細節，而要兼顧縣市經營與全國視野，才能打通地方與中央的捷徑。韓國瑜，在全國帶領風潮，卻無心於高雄市政，結果兩頭落空。侯友宜，在新北市侯侯做代誌，迴避意識形態紛爭，在全國獲得務實勤政的聲望，然而，有意競逐大位卻疏於思考國家願景，後遺症在這次大選畢露無遺。吳敦義，謝長廷，蘇貞昌，經營地方同時胸懷遠志，猶且缺乏因緣際會的機遇。相形之下，缺乏充分準備，韓國瑜輕取地方、進取中央，遂面臨落差。

二○二四，賴清德有一個地方，值得當作觀察指標。後蔣時代走向民主化，歷任副總統（第二順位元首），連戰、呂秀蓮、蕭萬長、吳敦義，都未能到達層峰；歷任行政院長（第三順位元首），亦然。陳建仁，由副總統而行政院長，未來機會難卜。若賴清德拔得頭籌，也許預示一種新的軌跡，打破行政院長、副總統的魔咒，政黨輪替從八年延長至十二年、十六年甚至更久，這可能是台灣民主穩定化的徵兆，利弊得失則要實踐才知曉。

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